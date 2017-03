Eduardo Zorrilla arremete contra Al-Thani y su Academia

Es difícil que La Academia no genere actualidad o polémica. Ayer fue el turno de las malas noticas. Eduardo Zorrilla, portavoz de Málaga para la Gente, sacó el látigo para hablar del presidente blanquiazul y sus intenciones con la Ciudad Deportiva. "No deberíamos hablar de la Fundación del Málaga, sino de la Fundación del jeque, una pantalla que se creó en su momento y que ahora gestionan directamente él y sus hijos para hacer viable jurídicamente los negocios que quiere hacer el jeque en esos terrenos que iban destinados a un gran parque público. Criticamos este proyecto porque defendemos ese gran parque metropolitano en el cien por cien de los terrenos", comentó el representante, que no se opone al levantamiento de la Ciudad Deportiva, aunque sí en "los terrenos de Arraijanal".