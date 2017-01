Empezar donde todo se acabó

La vida deportiva del Gato Romero quedará siempre asociada a Balaídos. Allí se producirá su debut como entrenador de Primera División. Se subirá a uno de esos trenes con los que uno sueña y que aparecen de la manera más inesperada. Está por ver el color de los renglones sobre los que se escribe su carrera en la élite. Lo que ya no podrá cambiar es el negro que tiñó su carrera en ese estadio. También fue un primer día aquel. La jornada inicial de la temporada 05/06, tan llena de desastres, culminados con el último descenso. Para él fue el declive de su carrera. Porque pasada la media hora sintió un chasquido tras girar la rodilla derecha y así empezó la cuenta atrás de su retirada. Un diagnóstico inicial de un mes de baja se fue complicando. Ni los milagros del Doctor Guillén evitaron que tardara ocho meses en reaparecer. Pero ya nada fue igual, jugó encuentros testimoniales. Siguió en la plantilla de Segunda apurando sus días, incluso soportando las desdichas del proceso concursal. La imagen de su adiós es ante el Cádiz, la tarde que se certificó la permanencia. Salió a un minuto del final para que se pudiera despedir de La Rosaleda. Como los toreros, sobre los hombros de Javi Calleja, dando la vuelta al ruedo de La Rosaleda sin parar de aplaudir ni de ser aplaudido.

Es otro miura bien distinto el que tiene ahora entre manos el uruguayo. Ahora deben correr por él. No empieza de cero con la plantilla, que es la que hereda, pero tampoco es novato con este grupo, al que viene conociendo desde hace dos años y medio. El Gato cuenta con la ventaja de haber vivido desde dentro parabienes e inconvenientes de la temporada y los motivos para la espantá de Juande Ramos. Y en su primer acto de servicio ya demostró haber tomado buena nota: se lleva a 23 futbolistas a Vigo, incluidos lesionados, para que el grupo haga la fuerza. Buen primer detalle para empezar.

Así que su primera criba se aplazó a hoy. Tendrá que hacer dos filtros: dejar primero a cinco fuera de la convocatoria y luego confeccionar su primer once. Obviamente, entre los descartes estarán Weligton (dado de baja federativa) y los lesionados Ricca, Charles y Keko. El quinto que se podría quedar fuera es Adalberto Peñaranda. A última hora de anoche no había noticias positivas acerca de su tránsfer, así que tendrá que ver el choque desde la grada si ese fax no llega en las horas previas al encuentro.

Huelga decir que el gran interés se centrará en la portería. Romero fue bastante hermético ayer, no ofreció una sola pista de quién será el que esté entre los tres palos. Kameni o Boyko, Boyko o Kameni, para el uruguayo es importante que ambos asuman con naturalidad su determinación.

La buena noticia es que el esguince que sufrió el Chory Castro en el penúltimo entrenamiento no fue tan importante como se esperaba. No sólo viaja a Las Palmas, sino que presenta serias opciones de ser titular. Con el permiso de Jony, al que el cambio de técnico le debe servir como espaldarazo para mostrar todas esas virtudes que sólo han aparecido a cuentagotas.

Realmente, de antemano resulta complicado descifrar algunas de las previsiones del flamante entrenador blanquiazul. Presumiblemente, y especialmente debutando lejos de La Rosaleda, quitará a un delantero para fortificar la medular con cinco centrocampistas. Quiénes serán los que integren los puestos del centro de la defensa; saber si Juan Carlos será lateral izquierdo, interior o suplente; dónde situará a Juanpi; si Ontiveros será titular o no... muchas de las preguntas que hay en el aire quedarán desveladas a partir de las 17:30 aproximadamente, cuando se hagan públicas las alineaciones.

En la de Eduardo Berizzo no estarán un par de elementos importantes. Faltará atrás el sancionado Roncaglia y delante Fabián Orellana, dos pérdidas importantes. Aunque ahí está Iago Aspas para aglutinar todo el protagonismo. Sandro, a tres goles del pichichi nacional, tiene por delante otro reto bonito para seguir reivindicándose esta temporada vestido de blanquiazul.