En-Nesyri se viene arriba y arenga a la afición por redes sociales

Algo ha cambiado en Youssef En-Nesyri. El delantero marroquí tenía pie y medio fuera en el mercado invernal. Pero se ganó seguir, convenció a José González y ahora mismo es uno de los jugadores más acertados de este Málaga. El futbolista está crecido y a pesar de la situación se animó a arengar a la afición mandando un mensaje optimista en redes sociales: "Después de lo ocurrido en el partido anterior sólo quiero pedir fe y esperanza en este equipo, que de peores situaciones ha salido. Aun siendo lo joven que soy y con lo que me queda por aprender en este mundo del fútbol, sé con claridad que esto se va a sacar adelante y saldremos de esta situación. Sólo pido tiempo y ganas, para que no decaiga la ilusión en estos colores. En el próximo partido nos dejaremos la piel en el campo y poco a poco y con vuestra ayuda salvaremos al equipo. Quedan partidos y lo último que se pierde es la esperanza. ¡Aquí no se rinde nadie!".

En-Nesyri, desde la llegada de José ha jugado en todos los partidos, marcando un gol al Eibar en Ipurúa y otro, anulado, al Valencia en La Rosaleda. Atraviesa, posiblemente, su mejor momento desde su fulgurante irrupción.