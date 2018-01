En-Nesyri, de la grada a la titularidad

Las circunstancias del equipo han llevado a Youseff En-Nesyri del ostracismo al primer plano. Llegó incuso a pedir su salida en enero para no perder opciones de ir al Mundial con Marruecos, pero el delantero ha sido titular en los tres partidos que el Málaga ha disputado en 2018 y ante el Eibar abrió su cuenta goleadora esta temporada. Un cambio radical en semanas.

En una entrevista concedida para los medios del club, En-Nesyri manifiesta su mejora anímica y el impacto que ha tenido el tanto firmado este lunes. "El gol me ha hecho feliz, tanto a mí como a toda mi familia y a la gente que me sigue, los buenos y los malos. Ojalá el equipo empiece a encadenar resultados positivos de aquí en adelante", señalaba el atacante, que también valora las sensaciones que le quedaron tras sus minutos en el campo: "Estoy muy contento por el gol y por cómo he jugado. Intento siempre reflejar en el campo lo que me pide el entrenador y creo que metí el gol en un momento oportuno porque estamos necesitados de puntos para salir de esta situación".

José González repitió la última alineación de Míchel como técnico con el de Fez en punta de ataque, esta vez con Adrián como acompañante. "El entrenador ha llegado para sumar y está haciendo lo conveniente. Hacemos lo que él nos pide y esperamos conseguir un resultado positivo el sábado. Ojalá sea así", explica En-Nesyri sobre el gaditano, con quien mantienen la fe en la permanencia: "Quedan muchos partidos. Vamos a trabajar para salir de esta situación y ojalá volvamos con un resultado positivo el sábado. Espero meter un gol y que el equipo consiga una victoria".