En-Nesyri se pone las pilas

La afición eligió a Youseff En-Nesyri como el MVP del Málaga en la derrota del sábado contra el Atlético de Madrid. Dígase como el mejor del equipo o como uno de los rescatables en la actuación del cuadro costasoleño, lo cierto es que el desgaste del marroquí obtuvo el reconocimiento de la grada. Como sea, la situación que hoy vive el delantero habría sido un tanto difícil de imaginar hace no mucho, pero la situación del equipo y la escasez de delanteros le metieron en una dinámica de la que no se sale pese a la llegada de fichajes.

A expensas de que tanto Rolan como Success se pongan a tono, lo cierto es que En-Nesyri ha adelantado a los otros tres atacantes: Bueno, Borja Bastón y Peñaranda -el segundo, descartado incluso en las últimas convocatorias-. El marroquí ha tenido un cambio de actitud palpable que le ha valido entrar en el equipo con regularidad desde enero. Es decir, ha podido afianzarse tanto con Míchel como con José González . Fue titular con el madrileño frente a Espanyol y Getafe, completando los 90 minutos, y con el gaditano fue de la partida tanto en Éibar -con gol- como ante el Atlético. Contra el Girona dispuso de media hora y solo se quedó sin jugar en Las Palmas. En mes y medio ha sumado 360 minutos, mientras en la primera mitad de temporada apenas registraba 127.

Con sus limitaciones técnicas, al menos se ha encontrado en un esquema donde puede explotar su físico. Es lo que le ha llevado ahí, su potencia en carrera y la insistencia en la presión dentro del 4-4-2 de José. Con Ideye, al que se le ve mejorar poco a poco, fue el más activo. Disparó cuatro veces -solo una a puerta, eso sí-, ganó cinco duelos individuales por arrancada y recibió tres faltas, según datos de Whoscored.com.

En declaraciones para el Málaga, el delantero daba "las gracias a la afición, que me apoya siempre" por ser elegido como MVP blanquiazul del choque en redes sociales y expresaba sus sensaciones sobre la derrota. "Nosotros hacemos lo que podemos dentro del campo. Nos esforzamos al máximo para llegar a la portería y meter el balón. Como vimos, sus defensas se replegaban atrás y no logramos llegar a portería. Y cuando llegábamos no acertábamos", señalaba, añadiendo el manido factor suerte, como hacía José González en rueda de prensa, entre los motivos del tropiezo blanquiazul frente al Atlético: "Han tenido la suerte de marcar en el primer minuto. Griezmann ha tenido un balón y no ha perdonado. Luego apenas se han acercado al área. Hemos dominado casi los 90 minutos del partido. En el segundo tiempo, intenté volver atrás y salir del área para tener el balón y poder correr hacia la portería".

Próxima parada, el Valencia también en La Rosaleda. En-Nesyri quiere ser optimista. "Aún quedan muchos partidos y tenemos que conseguir un resultado positivo en el próximo encuentro con el Valencia en casa", explica, y llama a la afición: "Contamos siempre con su apoyo y su presencia. Esperemos que sigan así y nos apoyen contra el Valencia. Ojalá consigamos un resultado positivo".