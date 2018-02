Estrenando traje

El lunes te condena a un mundo al margen de la jornada, partidos outsiders que sólo interesan a los implicados y a los que miran de reojo. Si encima el anterior te tocó un sábado, la espera se hace eterna. Pero no está tan claro que al Málaga le venga tan mal este tiempo extra hasta llegar a la cita de Las Palmas. Porque la pasada semana fue la del fin del mercado y el club de Martiricos realizó un número exagerado de operaciones. Un mes después estamos ante otro equipo, otros conceptos, otra idiosincrasia. Empezando por el técnico y rematando con Lacen.

Es prácticamente un estreno este duelo de los que hasta la fecha son los peores conjuntos de Primera División. José González se lleva a siete de los ocho nuevos. Sólo se queda en Málaga Lestienne. El resto viaja: Ignasi Miquel, Manuel Iturra, Alberto Bueno, Samu García, Lacen, Success e Ideye. Veteranía, contundencia, verticalidad, clase, gol... A priori, cualidades de las que carecía la plantilla blanquiazul. La limpia ha sido brutal. Ahora toca demostrar que las medicinas que ha traído Husillos no están caducadas. Algunas ya han funcionado ligeramente, pero a la vista está que urgía añadir al tratamiento más variantes.

Se espera mucho, sobre todo, de Ideye. Tiene flow, aires de jugón y un currículo para defenderlo. Sobre él, la duda de su estado de forma, como con todos los demás refuerzos. No obstante no está para pruebas el Málaga. Han llegado ocho hombres, pero las miradas ansiosas sólo enfocan hacia el fornido delantero nigeriano, rebotado de China tras un pasado brillante. Ahí no se entendería que se patinase. José no ha querido decir quién va a jugar, pero la convocatoria da algunas pistas. No está Borja Bastón...

El gol es la suerte que distingue a unos futbolistas de otros. Sin embargo, el Málaga sabe que no se puede encomendar a un futbolista simplemente, necesita el ajuste de sus piezas a nivel colectivo para generar. La defensa parece bastante clara, luego hay que ver cómo arma el entrenador gaditano la medular. Nada invita a pensar que se vaya a deshacer el dúo Recio-Iturra, así como tampoco parece probable que siente a dos de los soldados más aplicados que ha tenido José en sus primeros 180 minutos como jefe blanquiazul: Adrián González y Keko Gontán. Así que quedan dos huecos para terminar el puzle. Si se da por hecho que Ideye puede estrenarse como punta, queda por despejar la equis de la banda izquierda. Con Chory Castro sancionado, el cerco se estrecha sobre Samu García o Success. El primero está menos habituado a actuar en un perfil contrario al suyo natural, pero está más asentado y garantiza más trabajo que Success. El jugador cedido por el Watford es eléctrico y tiene ganas de jugar ya, pero apenas se sabe aún el nombre de sus compañeros... Difícil papeleta.

Este traje nuevo del Málaga tiene flojitas las costuras, eso se ve a leguas, pero enfrente tendrá un rival que tampoco es que viva días de vino y rosas. Las Palmas es mejor con Jémez que con sus antecesores, lo que no le convierte en un buen equipo a pesar de ello. La filosofía de este entrenador es clara. Muere con sus ideas y eso es un arma de doble filo. Es verdad que tiene calidad en algunos de sus futbolistas y que su propuesta osada a veces da frutos, pero no elimina el gran problema de los canarios: 50 goles recibidos en 21 partidos de Liga. Ahí es donde el Málaga tiene que hurgar. Además, de las poquitas virtudes que ha mostrado el cuadro malacitano en los dos últimos envites (especialmente el de Eibar) es que trabaja bien el fallo del contrario.

Pero todo esto son palabras. Luego llega el verde y te cuenta su verdad, que es la única que sirve, que cuenta, que puntúa. Te hace llorar o reír. Te hace vibrar o sufrir. Don Fútbol.