Estudiarán la continuidad de Llorente y él lo ve como "una opción"

Diego Llorente, como Juan Carlos, es otro de los que posee el visto bueno de Míchel para seguir el año que viene. Su caso es más claro: termina cesión el 30 de junio y debe volver al Real Madrid. Dado que no ha terminado de cuajar a nivel top, parece complicado que siga en la casa blanca. Y ahí entra la posibilidad de que el Málaga pueda hacer algo. Se intentará, tal y como es deseo del entrenador, y el jugador ponderará lo que le planten sobre la mesa.

"Quedan seis jornadas. Tras la última me pondré a ver todas las opciones que hay y decidiremos lo mejor. Ahora mi cabeza sólo piensa en las seis jornadas que restan. No descarto nada. El Málaga es un muy buen equipo y sería una opción. No hay que descartar nada, pero todavía es pronto para pensar en eso. Veremos de aquí a lo que resta de temporada", comentó el central de manera algo esquiva ayer en sala de prensa.

Para Míchel, que le ha podido sacar un rendimiento que ni Juande Ramos ni Marcelo Romero supieron potenciar, es un futbolista más que aprovechable para el proyecto del futuro. Cree que respaldado y confianza puede mostrar esas cualidades que tanto se valoraban en el Real Madrid. Así que el Málaga tendrá que buscar la fórmula para su adquisición. "A día de hoy no tengo ninguna información del Málaga en ese aspecto", aclaró Llorente.