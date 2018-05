El Femenino protagoniza la recepción por los ascensos en la Casona

Acudieron Atlético Malagueño y Málaga Femenino, pero el verdadero protagonista de la recepción por los ascensos celebrada en el Ayuntamiento fue el equipo de Antonio Contreras. Se encargó de recalcarlo el alcalde Francisco de la Torre en su discurso y también lo hizo la capitana blanquiazul Adriana Martín, poniendo la nota emocional con su intervención.

"He dado muchas vueltas en el mundo del fútbol y he conseguido muchas cosas grandes en grandes clubes, pero la vida son retos y éste era más importante. Sentí que esta era mi casa, mi familia. Ahora toca disfrutar y celebrarlo juntas y por todo lo alto. Y como me dijo una de las primeras personas que me encontré en Málaga: 'si tú estás bien, yo estoy bien'. Y no estamos bien, porque no podemos estar mejor, porque el equipo está donde se merece en Primera", apuntó la atacante.

Adriana destacaba precisamente el conjunto. "Estamos en una nube de la que no queremos bajar y es precioso compartirlo. Málaga y el Málaga Femenino han conseguido algo muy importante, algo más que un ascenso, han conseguido ser una familia", afirmó en el Salón de los Espejos, añadiendo: "Nos hemos dejado el alma por este escudo. El apoyo de la afición ha sido increíble, somos lo que somos por vosotros y parte de esto es vuestro".