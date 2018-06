El Femenino redondea su fiesta

El Málaga Femenino redondeó su gesta. Sin nada en juego, el equipo blanquiazul se pegó un particular homenaje en el partido que cerraba una fase de ascenso inolvidable. Selló el pleno de triunfos ante un SPA Alicante al que remontó con goles de María Ruiz y Adriana Martín, dos de las grandes protagonistas de este ascenso. Las blanquiazules celebraron con una afición a la que esperan en su nuevo desafío, Primera División.

Tuvieron las de Antonio Contreras que dar un último compromiso de fe y coraje, señas de identidad que le valieron para dar el salto. Se adelantaron las alicantinas con tanto de Eva Navarro, heroína en el reciente título europeo de España sub 17. Espabilarían las locales, que volterían antes del paso por vestuarios. María Ruiz, autora del gol del ascenso, volvería a obrar otra delicatessen para poner las tablas. Igualdad que rompería Adriana Martín, punta de lanza de este equipo, pero que aún no se habría estrenado en esta fase. "No he estado acertada en la fase de ascenso y como delantera que soy estaba deseando marcar. Pero lo importante era que el equipo ganara, que termináramos con este punto y final una temporada que ha sido de ensueño. Empezamos de menos a más y el final ha sido increíble", decía la capitana a la conclusión, mientras piropeaba a la joven goleadora malagueña: "María es de otro nivel. Es una jugadora de futuro, con mucho nivel y solo hace falta verlo cuando coge el balón. Ella tiene entre ceja y ceja la portería y cada vez que sale rinde a un nivel increíble. El Málaga va a tener futuro para rato con ella".

No hubo más goles en Cártama, que se convirtió en una fiesta con el pitido final. Ahora llega un nuevo universo, pero el regusto que queda de este es difícilmente mejorable en el vestuario. "Quiero darle las gracias a este gran grupo, que yo creo que va a costar hacer un grupo como el que hemos tenido este año. Tienen una gran calidad futbolística y humana y eso ha sido lo que nos ha llevado a conseguir esto, lo tengo claro. Por encima de todo lo vivido, me quedo con este vestuario", explicaba Contreras, que lanzaba un guiño a la grada: "Desde el primer día que viajamos a Ceuta contra el Polillas que éramos diez, luego fuimos poquito a poquito, 50, luego 100. El día del Granada fue un espectáculo, contra el Femarguín igual. Quiero decirles que tienen un mes de descanso y ahora toca lo más bonito y que nos acompañen a muchos campos muy importantes". Un guateque para dar la bienvenida a la élite.