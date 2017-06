El Fenerbahçe se interesa por Kameni

La portería del Málaga tiene atareados a los dirigentes tanto desde el prisma de las entradas como de las salidas. Se ultima la incorporación de Roberto, pero ello tiene sus efectos colaterales en la situación de Kameni. Ahora hay sobre el tablero una nueva pieza: la del Fenerbahçe, que ha mostrado su interés por el cancerbero camerunés, según aseguró ayer eldesmarquemalaga. Incluso el propio portero ya sería conocedor de ello.

Carlos Kameni fue informado, de boca del propio Míchel, que vendría un nuevo guardameta. No solo porque no se iba a ejercer la opción de compra por Boyko, sino por intentar sembrar una competencia más férrea bajo palos. Conocedor de que Roberto es una petición del entrenador y de su situación contractual en el club, el internacional de Douala es consciente de que se puede abrir la posibilidad de que abandone la entidad. En un principio, salir no es algo que se plantee, sin embargo las nuevas circunstancias, si es que vienen de la mano de una propuesta convincente, podrían hacerle cambiar de parecer.

Willy Caballero está a la expectativa en el caso de que acabe yéndose el camerunés

Paralelamente, el caso de Roberto vivió un nuevo capítulo al trascender que ya ha pasado reconocimiento médico con el Málaga en Madrid el pasado fin de semana. Así lo anunció la Ser y lo pudo corroborar este periódico. Es, sin duda, el último paso para que se haga oficial su incorporación, que está pendiente de que los clubes establezcan la forma de pago para el traspaso.

El club no puede permitirse el lujo de tener a dos porteros con altos emolumentos, así que no pondría reparos a la marcha de Kameni, incluso sin pedir siquiera un traspaso, puesto que el mero hecho de dejar de contar con su salario (uno de los más altos del vestuario) ya le supondría un desahogo bastante importante. La tensión que se experimentó con Kameni y Ochoa hace dos temporadas sirvió de escarmiento y en el Málaga no quieren que se vuelva a producir.

En la tesitura de que finalmente Kameni se fuera, la opción que más gusta es la de Willy Caballero, quien está más que dispuesto a volver a casa y se encuentra a la espera de acontecimientos. Con él se ha hablado y se le ha emplazado a que se resuelva la situación del camerunés para ver si se puede acometer su contratación toda vez que hace unas semanas quedó desligado de la disciplina del Manchester City.