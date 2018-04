Fernando Sanz: "No puedo decir muchas cosas de las que sé"

Fernando Sanz, ex presidente del Málaga, estuvo anoche en el programa El Chiringuito de Jugones analizando la situación del equipo blanquiazul tras el descenso. "Para analizar qué ha fallado uno tiene que estar en el día a día, yo estoy a 6.000 kilómetros de distancia", aseguró.

"Un descenso siempre es muy traumático y dramático, la gente no es consciente de hacia dónde van. Ahora es todo distinto, una categoría muy igualada, en la que tienes que estructurar el club en un escenario de esa categoría. Y eso es complicado, mucha gente trabaja allí, habrá que despedir a mucha gente, esperemos que no", apuntó el madrileño.

Sobre un posible regreso, no cierra las puertas: "Málaga es mi casa, es un sitio donde he estado once años, mis hijos son malagueños, pero ir yo ahora no es una pregunta que me tengas que hacer. Estuve once años, cuando cojo el Málaga estábamos en Segunda con una deuda de 42 millones y los ingresos de ese años gastados. Era una situación dramática. Sólo me llegaban embargos y yo no tenía ninguna experiencia porque me había formado como futbolista. Me senté en mi despacho y pensé que qué había hecho. Me dediqué a aprender, a rodearme de gente y sobre todo a escuchar mucho. Y por suerte, en cuatro años, lo medió saneé, lo puse en Primera y se lo vendí al actual dueño pensando que iba a ser una mejora para la ciudad y para el club porque yo no podía dar ese salto de calidad que la gente pedía".

Sanz es rotundo a la hora de manifestar su decepción con Al-Thani: "¿Decepcionado? A mí sí, muchísimo. Yo si digo eso se va a crear un cisma. No puedo decir muchas cosas de las que sé, yo también soy un poco responsable de esto, igual que la prensa y no ha dicho a nada. Si lo digo parece que soy un rencoroso, a lo que realmente tengo respeto es al Málaga, a este señor no. Porque he vivido muchas situaciones desagradables que por respeto al Málaga me las he callado. Personales. He tenido situaciones muy desagradables, ya no por mi contrato, que recuperé parte de mi dinero pasado cinco años, yendo a tribunales… Pero han pasado cosas más desagradables que no he contado por respeto al Málaga y porque cualquier opinión mía se puede magnificar".

El que fuera capitán y presidente del Málaga, insiste en recordar su vinculación a la ciudad y al club: "Málaga es mi casa, yo soy madrileño pero malagueño de adopción. Es más, este fin de semana voy allí. Tengo dos tres días y voy a intentar descansar allí. Es un sitio maravilloso y, aunque la gente esté fastidiada, seguro que será breve". Seguidamente, elogió a los aficionados blanquiazules: "No se habla mucho de ella, pero es de las mejores aficiones. El campo siempre lleno, siempre animando y han sido súper respetuosa, porque ha sido un año para que hubiera incidentes, pero no ha habido, solo se ha escuchado el “Al-Thani, vete ya”. Es respetuosa, van en masa, son fieles… Se han ganado esos adjetivos y yo lo he vivido".

Ahora que parece que la gente descubre a Martín Aguilar por sus lágrimas tras el descenso, Sanz le recuerda: "Paco estuvo conmigo también. El fútbol es mucho negocio ahora, hay mucho dinero, pero también está el sentimiento y es bonito que ver a gente que demuestra esta pasión por unos colores como el Málaga ante una situación dolorosa. Paco lleva mucho tiempo y sabe en la dirección que van. Vemos al Zaragoza, que lleva muchos años allí, o Mallorca y Racing, que bajaron y se les ha perdido de vista".

Sanz siente que en este tiempo le han apartado premeditadamente de cualquier acto relacionado con la historia del Málaga: "No iba al palco, también hubo un evento del 75 aniversario de La Rosaleda, invitaron a jugadores importantes y a expresidentes. Y tampoco me invitaron. Esa es una de las menos doloras que me han hecho, imagina… Pero me las callé. Luego filtraron noticias falsas, decir cosas de mí que no eran ciertas… Pero como yo no salía no podía defenderme".