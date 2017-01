Fichaje urgentísimo

El gafe no para. El Gato Romero ya está sufriendo en primera persona lo que vivió durante tantas jornadas Juande Ramos. Si en El Sadar reaparecían Keko y Charles, Recio dio una muy mala noticia, pues se confirmaron los peores presagios y presenta fractura de la cabeza del radio en su brazo derecho, así como algunos ligamentos dañados. Dicho de un modo más inteligible: podría estar hasta dos meses sin volver a jugar. Si urgía traer a un sustituto para Kuzmanovic, ahora la necesidad se multiplica exponencialmente.

Además, no es que haga falta un fichaje que probablemente sería titular desde el minuto uno, es que también afecta a las negociaciones que tenía abiertas el director deportivo, Francesc Arnau. Ya en los últimos días estaba perdiendo la paciencia con Alfred N'Diaye y había empezado a buscar alternativas. Pero en este momento no puede haber riesgo en esperar al senegalés para que a última hora decida no venir. Si se habían activado negociaciones con José Rodríguez como alternativa, ahora el de Villajoyosa está en primer plano y es el que tiene más probabilidades de vestir la camiseta blanquiazul. En las últimas horas se han intensificado las negociaciones con los agentes del centrocampista y el Mainz para que recale como cedido hasta el 30 de junio. Incluso en las próximas horas podría quedar todo resuelto, puesto que el futbolista está más que dispuesto a regresar a la Liga española y en el club alemán no pondrían problemas para retener a un jugador que no entra en los planes de su técnico.

Ahora mismo Camacho es el único medio centro sano en el plantel. Pablo Fornals puede jugar a su vera, como ha demostrado en muchas jornadas, si bien Marcelo Romero ya ha dejado claro que lo quiere como media punta. José Rodríguez vendría para estar jugando ya prácticamente contra el Espanyol.

Recio, mientras tanto, se lo toma con resignación. Mañana será sometido a pruebas para ver si tiene que pasar por el quirófano, pero los servicios médicos tienen claro que deberá ser así en una altísimo porcentaje de opciones. En torno a un mes y medio o dos meses estará fuera el malagueño, que sólo podría acortar plazos durante la rehabilitación. Aunque en Pamplona ya demostró que es de buena madera. Y es que hasta el descanso jugó con el brazo roto. Es más, no quería ser sustituido en el entretiempo y hubo que convencerlo a pesar de que sabía que tenía algo roto. Muy mala fortuna para Recio, que justamente había alcanzado su mejor tono futbolístico tras dejar atrás una rotura de fibras con recaída que le tuvo dos meses fuera.