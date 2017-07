Final infeliz para Sandro

Oficialmente, anoche se acabó la temporada para Sandro. El canario no le pudo poner el broche perfecto a su año de resurrección futbolística, puesto que fue Alemania quien se llevó el gato al agua en la final del Europeo sub 21. El amargor de esa derrota tras un recorrido excelso por la competición es la primera de las bilis que tendrá que afrontar. Y es que se espera que de aquí al lunes a lo más tardar comunique que se marcha del Málaga, lo cual le supondrá un aluvión de comentarios negativos por las formas utilizadas este verano para determinar su futuro, dos reconocimientos médicos incluidos.

El ex del Barcelona esperaba irse al menos por la puerta grande en lo deportivo, puesto que a sus 14 goles en Primera con la camiseta del Málaga añadirle el campeonato de Europa sub 21 habría sellado de manera inimaginable la temporada en la que esperaba rehabilitarse para el fútbol tras el ostracismo vivido en el Camp Nou. Antes de ser cabeza de ratón como blanquiazul era un tipo que había perdido sus opciones con la sub 21, si bien sus tantos en el Málaga le valieron para que Albert Celades se lo llevara directamente a Polonia, sin ni siquiera haber jugado de rojo esta temporada.

Salvo alguna sorpresa de última hora, el Everton pagará los seis millones de su cláusula y permitirá que el Málaga cierre varias operaciones que tiene enjaretadas.

También Jorge Meré aclarará su futuro en la semana entrante, aunque a cada día que pasa se unen nuevos postores y hacen más complicado que el Málaga se pueda hacer con su préstamo. Hasta el final, el director deportivo, Francesc Arnau, hará todo lo que pueda por hacer valer los progresos de semanas atrás con el central ovetense.