Fondo Sur 1904 no entrará hasta minutos después del comienzo

Se mueve parte de la afición del Málaga con vistas al partido de esta tarde contra la Real Sociedad. El primer encuentro posterior al descenso matemático trae consigo la reacción del grupo más numeroso de La Rosaleda, el Fondo Sur 1904, compuesto por Frente Bokerón y Malaka-Hinchas. La primera medida que tomarán será la de entrar con el partido ya comenzado, tal y como anunciaron de manera oficial en un comunicado lanzado a través de las redes sociales.

"La grada permanecerá vacía durante los primeros minutos de encuentro en protesta por la dejadez de la directiva, la falta de profesionalidad de los jugadores y del cuerpo técnico", se aseguró en el primer punto del texto, que continuó con la petición de apoyo por parte de otros seguidores y colectivos: "Pedimos al malaguismo que acompañe esta iniciativa y que entre al estadio minutos más tarde como protesta. Que esto no se entienda como abandono al equipo, reiteramos el deseo de remar todos juntos y el #Objetivo25000Malaguistas (Hashtag usado en Twitter) para la próxima temporada".

Se aclaró, además, que las protestas no van dirigidas a todo el mundo. Hay excepciones notables: "Queremos hacer mención especial a que nuestra crítica hacia la dirección no recaerá sobre Ben Barek, Martín Aguilar y Antonio Benítez, a los que reconocemos su trabajo y su malaguismo a ultranza". El comunicado termina con un lema que es toda una declaración de intenciones: "Yo no abandoné al Málaga en Segunda".