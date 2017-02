Fornals y Keko: honradez y chispa

La noche señaló a varios iluminados. Pero no todos pasaron por los micrófonos. Era difícil elegir, aunque no sorprendió ver a Pablo Fornals y Keko por zona mixta. Ambos fueron su pura esencia para ejemplificar la alegría del equipo.

Uno de los mayores valores del castellonense es su honestidad. Y a ella apeló para explicar que no había buscado ese tanto que metió. "No he tirado. He centrado y por desgracia... bueno, por desgracia para ellos, ha entrado. Conforme he visto que el balón iba subiendo sabía que iba para dentro o a pasar algo", se sinceró el centrocampista, que acudió raudo al abrazo con Romero para dedicárselo: "Esta semana me había dicho que llevaba jugando buenos minutos pero que todo ese trabajo no valía tanto si no llegaban asistencias o goles. Y por eso esa rabia, ese momento que pienso que se lo debo agradecer a él porque está confiando mucho en mí".

Keko, uno de los jugadores más salados del vestuario, pudo aunar buena actuación y victoria del equipo, así que era unas castañuelas ante los medios de comunicación. "Estoy muy feliz. Me he sentido muy a gusto durante todo el partido y es un punto de confianza después de la apuesta que el Málaga hizo por mí. Era un poco frustrante no haber podido jugar por las lesiones. Y encima ante nuestro público, que es más emocionante", inició el madrileño.

Bromeó con sus pelos, tan llamativos y que, lejos de darle suerte, generan otra teoría en casa. "Estos pelos hay que arreglarlos porque desde que los tengo mi mujer me manda a la caseta del perro. Estoy como el Super Saiyan de Goku", dijo en alusión a la célebre serie de dibujos animados nipona.

Otro que irradiaba felicidad, cómo no, era Charles, que sumó su segunda diana consecutiva y, esta vez sí, originó tres puntos. "Llevábamos muchos partidos sin ganar y creo que el fútbol estaba siendo injusto con este equipo. Dimos todo en el campo y, aunque sufrimos al final, los puntos se quedan aquí. Estoy muy contento. Fueron cuatro meses muy duros y ahora se está viendo que volví con fuerza y ojalá que siga así para ayudar a mi equipo", comentó.