Fornals rechazó hasta tres ofertas para renovar

Junto a Emanuel Cecchini, compareció el director deportivo, Francesc Arnau. Aprovechó la ocasión para explicar la versión blanquiazul en la marcha de Pablo Fornals. El gerundense contó que hubo dos ofertas previas que no aceptó y que también se hizo un esfuerzo de última hora cuando trascendió que el Villarreal iba a pagar su cláusula, pero en vano.

"Con Pablo empezamos negociaciones en abril, pero no hubo acuerdo. Las retomamos en junio y hubo una última intentona a última hora. Lo hemos intentando siempre, pero no fue posible. En la situación de Pablo y sus agentes sí hubo momentos para ver situaciones de mercado que pudieran permitir el pago de su cláusula. No quiero decir que Pablo quisiera irse, pero sí esperaba esa situación. Y así fue, el Villarreal traspasó a Dos Santos a Estados Unidos y firmó a Pablo", relató el director deportivo.

"Los descartados tienen que pensar en buscar una salida, el club fue claro con ellos"

Ello hizo que activara la operación relámpago para incorporar al medio de Banfield. "Teníamos que fichar y Ema viene a sustituirle, aunque es un jugador de distintas características. Es versátil, puede adaptarse a dos pivotes, a tres pivotes, a estar más adelantado y se puede adaptar a lo que quiere el entrenador", aclaró Arnau.

El director deportivo también mandó un mensaje a los jugadores a los que Míchel les ha dicho que no tienen hueco en la plantilla pero se resisten a abandonar el barco. "Este mercado está siendo más difícil y nos está costando más buscar salida a los descartados. La idea de alguno de ellos es que van a tener una oportunidad en el club, y realmente no la van a tener. Tienen que pensar en buscar una salida, mirar por su futuro. Los descartados tienen que entender que aquí no tienen sitio. La posición del club es muy clara con ellos, tenemos que buscar una salida", comentó sin citar nombre, aunque sobre la mesa están los casos de Koné, Tighadouini, Michael Santos o Mikel, principalmente.