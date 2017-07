Fornals jugó sus últimos minutos y Gönen no debutó

Existían dudas acerca de si Pablo Fornals jugaría o no ayer. Técnicamente, no había ningún motivo para que no lo hiciera, puesto que no existe negociación entre el Villarreal y el Málaga, el cuadro amarillo abonará su cláusula de rescisión. Salvo que el futbolista lo hubiera pedido ex profeso, cosa que no hizo, era uno más. Y lo fue pero en el once de los suplentes y jugadores del filial que Míchel compuso contra el Duisburgo. Si no hay un giro salvador en la situación del castellonense, habrán sido sus últimos 45 minutos con la camiseta blanquiazul (ayer naranja).

El castellonense estuvo bastante ausente en el choque, algo lógico teniendo en cuenta los acontecimientos de las últimas horas. Hoy mismo, de hecho, podría hacerse formal su marcha.

Hubo varios futbolistas que no jugaron. Como Ontiveros y Juanpi, que siguen con sus procesos de recuperación, o Michael Santos, a quien Míchel ya le dejó claro que iba a ser difícil que tuviera oportunidades en la gira por Holanda.

Tampoco estuvo de corto Kuzmanovic, quien había llegado la noche anterior y se quedó ejercitándose por la mañana. Igualmente, Gönen fue el portero sacrificado en esta ocasión, ya que Míchel tenía que elegir a dos de ellos.