Frío despido al médico Nacho Pérez tras 35 años

A menor escala, en el fútbol base del Málaga también se han producido algunos movimientos. Uno de ellos muy sonado por quien se trata: Nacho Pérez Frías, galeno encargado de las categorías inferiores. Hace un par de días, el club le comunicó formalmente que no continuará en la entidad, de la cual había formado parte los últimos 35 años de diferente manera. Un adiós muy frío que ha sentado bastante mal al médico.

El pasado miércoles el responsable jurídico, Joaquín Jofre, lo citó en las oficinas para comunicarle la determinación del club, que según este está basada en continuas quejas recibidas sobre sus labores. Según precisa el doctor, no le supieron concretar los motivos de estas reclamaciones. En cualquier caso, el malestar de Nacho Pérez Frías no está en el despido en sí sino en las maneras. Tras haber sido futbolista blanquiazul durante ocho temporadas, entrenador del filial y en categorías inferiores, así como médico del segundo equipo y de la cantera, todo ello en un periodo global de más de tres décadas, el galeno considera que las formas han sido bastante distantes para alguien que ha estado presente en tantos momentos históricos de la entidad. A través de las redes sociales, y ante la ausencia de algún guiño del club, no dudó en comentar su malestar.

No es la única salida de gente histórica que se ha producido en los últimos días por el fútbol base blanquiazul. Otros clásicos como Luis Martínez también han visto finalizado su periplo y otros han cambiado de ubicación, como es el caso del conocido utillero Miguel Meléndez. Igualmente, en los despachos de la entidad se ha producido la salida de María Toro, coordinadora de marketing en las últimas temporadas, aunque en su caso ha sido por una decisión personal.