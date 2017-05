Fútbol y nada más

La estratosférica forma de Sandro será el mejor arma para pelear con el Sevilla. Cinco tantos en cinco partidos, los que suma desde que regresó a la senda goleadora en Gijón. La puja está abierta por él y ya se pasa el cepillo por Martiricos para defender a su mejor baluarte, al que Míchel se afana en convencer. Cuatro partidos para disfrutarlo, ojalá sean muchos más. Su energía es la que lanza cada ataque y su olfato acompaña la insistencia con la que bombardea las porterías rivales. Su próxima victima quiere que sea Sergio Rico, al que no acompañarán los lesionados Mariano y Nasri. En el otro lado vuelven Vietto y Montoya, además de Iborra. Más piezas en el entramado de Sampaoli, con Ganso como estrella invitada la recta final de Liga.

Para ello continúan las pruebas, porque la cabeza ya está parcialmente puesta en la próxima temporada. Vuelve Miguel Torres, aunque la lesión de Rosales no parece asegurarle el puesto por la pujanza con la que ha irrumpido Luis Muñoz en el primer equipo incluso como lateral, donde firmó 90 minutos notables en Granada. Tanto él como Ontiveros tienen puesto el partido ante el Celta como su fecha límite en la élite este curso, así que contarán con oportunidades entre hoy y el domingo (20:45) antes de marcharse a echar un cable al Atlético Malagueño en su lucha por el ascenso a Segunda B.

No deja buen recuerdo el último choque con el cuadro sevillista. La visita al Sánchez Pizjuán en diciembre dejó señalado a Juande Ramos con un 4-1 doloroso. La eliminación copera con el Córdoba dio la estocada definitiva al de Pedro Muñoz, cuya marcha terminó por dejar a la deriva al equipo hasta la aparición de Míchel. Ganar en Los Cármenes cerró matemáticamente una salvación conquistada virtualmente semanas atrás. El Málaga ha cogido al fin velocidad de crucero y hace disfrutar, algo impensable en esa semana negra antes de Navidad. Ahora, en pleno florecer primaveral, el objetivo está en escribir las últimas líneas y poner el punto final con una letra elegante.

El ojo del huracán lleva una semana situado sobre La Rosaleda. Así lo ha querido el antojadizo duopolio de la Liga Santander, que cuando abre su ala para incluir terceros en la disputa, agota aún más si cabe. Esta vez ha sido el Málaga la víctima de sus desaires, y con poca fortuna se ha alimentado la disputa desde casa. Míchel dio sus explicaciones y desde entonces guarda a la plantilla en su búnker hasta que pase la tormenta, que apunta a seguir en la Costa del Sol aun con el campeonato cerrado. Queda para la dichosa última jornada, no sólo tiempo. También fútbol, que es para lo que estamos aquí, y ahí es donde el cuadro blanquiazul tiene más que decir en este tramo final del campeonato. Llega el Sevilla de Sampaoli (21:00, Gol) a Martiricos, donde el equipo sigue bajo un concienzudo examen en busca de mimbres para el proyecto que llevará impresa la marca de Míchel.

El Unicaja ofrecerá el trofeo de la Eurocup al público de La Rosaleda

El Málaga-Sevilla tendrá en sus prolegómenos un bonito reconocimiento. El club anunció que se rendirá homenaje al Unicaja por su título de campeón de la Eurocup, conquistado el pasado 5 de abril ante el Valencia Básket. Se había intentado semanas atrás, pero el calendario no lo ha permitido hasta esta jornada. Así, el cuadro cajista acudirá al coliseo malaguista con el trofeo europeo para recibir el calor de la afición que cope Martiricos en el derbi andaluz. La plantilla liderada por Joan Plaza saltará al césped con el título de campeón de la Eurocup, y además disfrutará del partido en el palco de La Rosaleda. Sea una coincidencia o no, ambos equipos se dieron buena suerte en la tarde del 4 de abril, en la que coincidieron en el aeropuerto antes de tomar sus respectivos vuelos hacia Valencia y Gijón. Allí se tomaron la fotografía de rigor juntos e intercambiaron buenos deseos que se acabarían cumpliendo, pues a la misma hora que el Unicaja celebraba su título sobre el parqué de la Fuente de San Luis, el Málaga saboreaba media permanencia tras ganar al Sporting. No cabe duda de que la plantilla del Unicaja disfrutará el encuentro, pues cuenta con futboleros confesos como Nedovic, hincha de camiseta de la Juventus, o los madridistas Suárez y Dani Díez.