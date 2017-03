La derrota contra el Betis sacudió los cimientos del malaguismo el martes por la noche. La afición se marchó descontenta e inquieta, se confirmó el paso atrás en el rendimiento individual y el Gato Romero fue presa de los nervios en sala de prensa. El propio Al-Thani aseguró estar "de muy mal humor". El día siguiente llevó a la reflexión, especialmente en el club. De algún modo, el miércoles fue un gabinete de crisis al objeto de cortar una herida que será leve mientras la distancia con el descenso sea como la actual, de nueve puntos o más.

El único discurso oficial hasta la fecha es el que marca el presidente de la entidad. "Tengo confianza en el entrenador, señor Romero, y en todos los jugadores. Confío en ellos todos. Somos una sola familia", escribió el dirigente catarí en Twitter al mediodía para mandar un mensaje de arropamiento, especialmente al entrenador. mientras lo hacía, éste se encontraba ejercitándose con su plantilla en un día de trabajo donde hubo continuas charlas. El charrúa es sabedor de que la simbiosis entre cuerpo técnico y plantilla es fundamental para sacar la situación adelante. Por ello estuvo en torno a media hora aleccionando a los suyos para levantar cabeza. Quiere que recuperen la personalidad que hasta hace muy pocos días había llevado al equipo a practicar su mejor fútbol y evitar un bloqueo mental que les impida levantar cabeza. Romero ha visto cómo su equipo se ha caído en apenas tres días y hará todo lo posible por que no haya continuidad en ese mal juego en los próximos compromisos. El Gato habló con Duda y le pidió, como capitán, que se encargue de que el vestuario no pierda el ánimo.

En las oficinas de La Rosaleda, como no podía ser de otra manera, cunde la preocupación. No sólo por los números del Gato, 5 puntos de 27 posibles, sino porque llegan los momentos de verdad en la clasificación y el equipo no ofrece garantías de continuidad. No se quiere pensar en la drástica solución de otro cambio en el banquillo, y de hecho no es algo que se maneje a corto plazo. Pero sí son conscientes de que hace falta un revulsivo y Marcelo Romero estará bajo vigilancia en las próximas fechas. Antes que en un adiós del uruguayo, se prefieren concentrar las fuerzas en conseguir los puntos que den una tranquilidad definitiva en la temporada, toda vez que alcanzar las posiciones nobles se ha puesto en chino.

Ya hay quien mira el calendario. Especialmente cuatro encuentros que aparecen subrayados en rojo. Cronológicamente: Leganés (jornada 28), Sporting (30), Deportivo (32) y Granada (34). Es decir, el conjunto blanquiazul se las tendrá que ver con cuatro de los cinco rivales que tiene por debajo en la clasificación lejos de La Rosaleda y de manera consecutiva. Entre el 19 de marzo y el 26 de abril tendrán lugar esos duelos, un mes en el que el conjunto blanquiazul podría jugarse muchísimo.

También hay esperanzas en arrancar unos cuantos puntos en casa, pese a los últimos resbalones. Eso sí, el calendario en casa es bastante complicado: Alavés, Atlético, Barcelona, Valencia, Sevilla, Celta y Real Madrid harán que la victoria en Martiricos cotice al alza. Pero ahora mismo el calendario que se contempla es ir a San Mamés y recibir al Alavés aquí días después.