"Ganar sin volvernos locos", dice Ruano

El entrenador del Atlético Malagueño, Manel Ruano, parece tener claro cómo toca afrontar la vuelta del encuentro ante el Peña Deportiva, por más que no pueda sentarse en el banquillo del campo de la Federación Malagueña. El catalán ve el choque como uno similar al que tantas veces han disputado esta temporada en casa: saber que tanto el empate como la derrota es un resultado que no vale vistiendo la camiseta blanquiazul. "Hay que ganar. Nunca nos ha valido el empate en casa y para los rivales un punto es una victoria. Es el mismo guion al que estamos acostumbrados. Si nos marcan no pasa nada. Debemos ganar y no volvernos locos", aseguró ayer en declaraciones a los medios oficiales del club.

En una frase que parece muy obvia, el entrenador del filial condensó bien el espíritu del encuentro. "Solo tenemos que ganar, pero hay que ganar", señaló en clara alusión a lo fácil que estaba el ascenso en Segovia y en el que el equipo acabó perdiendo de manera estrepitosa (4-0) para tener que buscar el ascenso por la segunda vía. "Está claro que hemos conseguido que la eliminatoria se decida en casa, pero esto se verá al final. Es fútbol", añadió.

En menos de una hora volaron las entradas y tanto Luis Muñoz como Mula regresan

Está bastante reciente ese varapalo sufrida en la ruta de los campeones, de ahí que Ruano insista en que se debe recuperar la versión sólida que llevó al equipo a soñar de manera justificada con el ascenso a Segunda B: "Competir es muy importante y tenemos que estar a la altura. Será un partido complicado ante un equipo con presupuesto para ascender y con jugadores que están en la isla para conseguir el ascenso. No es un equipo fácil y nos va a costar seguro".

Desde luego, lo que tiene garantizado el entrenador catalán es el apoyo de la hinchada. Como ocurrió en el anterior encuentro, no llegó ni a una hora el tiempo que estuvieron a la venta las entradas en las taquillas. El Atlético Malagueño conoce a la perfección las dimensiones del recinto y lo que puede dar de sí y a ello le sumará el refuerzo de las gargantas que podrán llenar las gradas, pocas pero ruidosas.

En lo deportivo, Manel Ruano seguirá sin poder contar con En-Nesyri, concentrado con la selección de Marruecos, pero recuperará a Luis Muñoz y Mula, quienes ya cumplieron su encuentro de sanción en Santa Eulalia.