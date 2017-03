El Gato se fía a la catarsis

Si algo bueno tuvo la derrota contra el Betis es que sólo cinco días después llega la oportunidad de la revancha. El entrenador del Málaga está ansioso por que eche a rodar el esférico y sus jugadores puedan resarcirse. Para ello, esta semana ha sido muy terapéutica. Ha habido mucha charla con el objetivo claro de recuperar la confianza. Para ello, nada como la autocrítica que sugirió ayer Marcelo Romero. "Tenemos que minimizar los errores, igual tuvimos un exceso de confianza para poder jugar. Se ha hablado y se ha intentado solucionar", aseguró.

Pero no quiere más lamentos el Gato. Se han engarzado dos tropiezos en los que las sensaciones han abandonado al equipo. Pero él quiere que se vea más como un accidente que como una tendencia. "Son partidos que a uno no le gusta haber jugado así. El equipo es consciente de que no se estuvo a un nivel alto de competición, que tenemos que retomar ese camino. Vamos a un estadio complicado, donde hemos hecho buenos partidos, hemos sacado resultados positivos y hay que mirar para mañana poder traernos los tres puntos", subrayó.

El preparador de los blanquiazules sabe que el encuentro de hoy es vital para romper la mala secuencia, así que la búsqueda de un buen resultado estará muy por encima de exhibir buenas maneras: "Se buscan resultados más que buen juego, pero si el buen juego aparece también es un premio para el equipo por el trabajo que está realizando día a día".

San Mamés aprieta. Bien lo sabe Romero. Así que ha concienciado a los suyos de que deben abstraerse de la atmósfera que habrá alrededor. "Tenemos que estar aislados, sabemos que va a ser un partido muy duro, esperemos que el equipo tome de vuelta la competición. Puede salir un partido bastante parejo", comentó un Romero que guarda buenas experiencias de sus visitas a Bilbao: "Como futbolista me gustaba mucho jugar allí por la afición, porque la gente empuja. Recuerdo haber sacado empates con el equipo, partidos difíciles y peleados hasta el último minuto".

El Athletic afrontará el choque con varias bajas, especialmente la de Aduriz. El Gato, por el contrario, sorprendió con la inclusión de Sandro en la convocatoria. No quiso ofrecer pistas acerca de lo que tiene planeado con él. "Hasta mañana [por hoy] tenemos tiempo de valorar, tenemos un grupo de 19 jugadores, tiene que entrar entre los 18 y luego valorar si queda en el banquillo. Después de tanto tiempo, está contento, venía trabajando fuerte como para estar dentro del grupo. Le ha tocado y esperemos que siga igual, que siga respondiendo de la misma manera".