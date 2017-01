El 'Gato' mantiene la fe en Llorente

El paso de Marcelo Romero por lo micrófonos de Canal Sur Radio sirvió para que el charrúa analizara varios temas de la actualidad blanquiazul. En plena pugna por fichar al menos un central, y con las enormes dudas que va dejando Llorente desde el primer partido, Romero dio la cara por el joven defensor. "Es un gran futbolista, cuando llegó todo el mundo estaba pendiente de que no se marchara en diciembre. Sigo creyendo en él, tengo la total confianza de que va a seguir rindiendo, mejorando y va a dar mucho que hablar", afirmó.

Del central dijo que "hay que darle la confianza que se merece porque lo ha demostrado", pero que cuenta con "la tranquilidad del apoyo del entrenador y de sus compañeros, todos lo arropamos". En cuanto a los errores individuales, Romero prefirió hablar del colectivo y no centrarse en un nombre en concreto. "Creo que la equivocación no pasa por uno, es de todos. A Diego [por Llorente] se le critica, pero creo que todos somos responsables de lo que le pase al final al equipo, jueguen o no jueguen", dijo.

El entrenador del Málaga, eso sí, tiene claro que el equipo tiene la mayoría de sus problemas a la hora de defender: "Todos lo sabemos. Somos conscientes de dónde tenemos que corregir y mejorar. El equipo en Vigo se mostró a otro nivel, todos asimilaron su parte de atención dentro del campo y ahí es dónde todos tenemos que apuntar".

El uruguayo recordó que la marcha de Juande pilló a todos por sorpresa. "Nos fuimos enterando a medida que pasaban las horas", aseguró el técnico blanquiazul, que siempre mantuvo la esperanza de ser el elegido para el banquillo de La Rosaleda: "Siempre uno lo espera porque está en la casa, llevo mucho tiempo en el club. Conozco bastante a la plantilla y tenía la esperanza de entrar en las quinielas. Necesitas que se fijen en tu trabajo y te apoyen y eso fue lo que pasó".

Ahora le toca lidiar con otro tipo de decisiones dentro del mismo vestuario que lleva pisando desde hace dos temporadas y media. "Con sólo ver las miradas de los chicos sé si me están matando", comentó entre risas el entrenador charrúa, que pidió entre líneas comprensión a sus jugadores: "Los que no jueguen entiendo que se acordarán de mi familia, pero ellos saben que la decisión que tome irá en beneficio del equipo y del grupo".

También se refirió a Peñaranda, al que podrá utilizar el próximo lunes ante la Real: "Tiene velocidad y carácter. Además te suma gol". Además, Romero hizo alusión al debate en la portería, que el uruguayo zanjó de momento otorgando la titularidad en Balaídos a Kameni. "Todo está bien, hay que tomar decisiones y todos son profesionales. El jugar se lo tienen que ganar, pero el rendimiento tiene que ser el mismo", señaló el preparador del Málaga, que vaticinó un "bonito partido" ante la Real: "Hay que plantear el cara a cara ante una Real que está fuerte, pero en casa hay que ganar".