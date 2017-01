El 'Gato' mete caña al equipo

No tiene tiempo que perder Marcelo Romero y ello quedó bastante claro en la segunda sesión de trabajo del nuevo año. El técnico uruguayo dispuso una sesión por espacio de unas dos horas en la que dio bastante caña a sus jugadores. No desde el punto de vista físico, sino de no darles tregua en ningún momento. Estuvo muy encima en los distintos trabajos y no paró de hablar y dar instrucciones a los suyos. Intensidad es lo que quiere en su plantel y nada mejor que dar un paso al frente y ser el primero en demostrarlo en cada oportunidad.

Apenas dispone de tres ensayos el sustituto de Juande Ramos para que en el estreno del Málaga se vean algunos de los conceptos que intentará aplicar como nuevo responsable. Obviamente, no habrá una gran revolución de nombres, pero el Gato al menos pretende que se empiecen a llevar a cabo determinadas acciones. Por ello, se le vio continuamente charlando con su segundo, Sergio Pellicer, y consiguió involucrar a sus jugadores en el trabajo. Hubo brío e ímpetu entre los malaguistas que ayer se ejercitaron, quienes son también conscientes de que un cambio en el banquillo puede afectarles para bien o para mal: los que ya eran titulares deben volver a hacer valer su escaño, mientras que los menos habituales intentarán aprovechar la ocasión para que cambie su suerte.

Roberto Rosales ya dio cuenta de ello tras la práctica matinal. "Le gusta trabajar fuerte, que seamos un equipo intenso, y eso es lo que estamos intentando mejorar", comentó el lateral venezolano. Hoy habrá de nuevo otra oportunidad de demostrar al nuevo técnico las oposiciones a estar en su primer once inicial. Todos salvo los lesionados. Ayer sólo Charles se dejó ver sobre el césped del estadio de atletismo.