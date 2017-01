El 'Gato' mima al grupo

La semana pasada fue su decisión de viajar con toda la plantilla a Vigo para hacer piña. Hacer grupo e ir todas a una era una de las premisas de Marcelo Romero para lograr que los suyos se reactivaran. Apostó por ser el primer defensor de su grupo y esa parece ser la dinámica que seguirá mientras ocupe el banquillo malaguista. El Gato cortó de raíz las dudas con Diego Llorente esquivando individualizar cualquier problema: "Cuando hablo, hablo en general, con el equipo. No considero que un jugador sea el culpable o el responsable de nada. Los que juegan son los once, somos todos tan responsables de lo que pase tanto dentro como fuera. Sí hemos mostrado los errores cometidos, hemos hablado y son situaciones que se pueden corregir rápido".

"Viene una Real Sociedad muy competitiva con buenos jugadores. El equipo ha trabajado muy bien, se ha visto donde se le puede hacer daño y donde no. Tenemos que estar más pendientes de lo que hacemos nosotros", expresaba el uruguayo sobre el rival, al que restaba importancia y con lo que focalizaba el foco de atención en su grupo a los que les pide "estar pendientes a los pequeños errores que se convierten en grandes y tener tranquilidad de que hay un buen equipo. Tenemos que ser un grupo sólido, si se quiere ganar hay que correr más que ellos". Además, Romero confía en la base que mostraron en Vigo pese al desenlace final: "Hemos trabajado con otras posibilidades durante el partido. El esquema puede ser igual con algunos cambios durante el encuentro, dependiendo de cómo jueguen ellos".

Son varios los jugadores que deben hacerse valer en esta nueva etapa para saltar a la titularidad o coger algo más de protagonismo. El recién llegado Peñaranda está ante su primera convocatoria y el Gato no da pistas: "Tiene que pelear por un puesto como el resto del equipo. Si no entra dentro de los once deberá pelear por ser uno de los cambios y entrar durante el partido, y si no es así deberá seguir trabajando de la misma manera".

Es también el primero de muchos encuentros del entrenador uruguayo en La Rosaleda. Será su debut como líder aunque su último experiencia como parte del cuerpo técnico fuera aquella que acabó con el adiós de Juande Ramos ante el Córdoba. Ya olvidado, confía en la afición para que sea ese jugador número 12: "Todos somos inteligentes, sabemos que dentro del campo juega el Málaga. El que quiere al Málaga va a animar al equipo y para eso trabajamos, para que se note el trabajo y que se note un equipo competitivo que defiende los colores de la ciudad. Aquí vamos todos de la mano".

"Son situaciones que se están manejando, que se están hablando. En eso estará centrado la dirección deportiva, yo estoy centrado en la Real Sociedad y en hacer un gran partido en casa y dar una alegría a la afición, que se lo merecen", sentenciaba Romero sobre el mercado de fichajes.