'El Gato' no tuvo peso en su elección

Uno de los aspectos por los que se cuestionó a Diego Rolan fue su relación familiar con Marcelo el Gato Romero. Rolan y Romero son primos, una relación que les viene por parte de sus madres, quienes son hermanas. Aunque el ex jugador y entrenador malaguista y el nuevo punta hablaron en el pasado sobre el club, Rolan afirmó que éste no ha tenido peso en su decisión. "No ha tenido ninguna influencia Marcelo Romero. Sé que paso por aquí e hizo una gran labor en el club. Me habló bien del club en el pasado, pero no ha tenido influencia, fue una decisión personal. El Málaga, a mi parecer, es de los mejores equipos de la liga española", garantizó.

El Gato regresó al conjunto de Martiricos en diciembre del pasado año, tras la dimisión de Juande Ramos. La etapa del uruguayo a los mandos del Málaga no acabó de fructificar, y fue destituido por los malos resultados cosechados en los cuatro meses en los que estuvo al mando. En marzo del presente año se despedía del banquillo, pero no del club. En la actualidad, Romero sigue presente en el conjunto malaguista, realizando labores como embajador este mismo verano. El pasado mes de julio estuvo en China, concretamente en la ciudad de Liuzhou, donde inauguró la primera de las varias escuelas de fútbol que el Málaga tiene previsto abrir en el país asiático.

Rolan incidió en su deseo de jugar en la liga española y en el Málaga, un club que considera que es "uno de los mejores de la liga". No comparte posición con el Gato -centrocampista-, algo que sí hace con otro compatriota histórico del club como Darío Silva. Con el Mundial de Rusia a la vuelta de la esquina, Rolan buscará afianzarse en el equipo titular de Míchel González para poder optar a estar entre los 23 seleccionados para la cita mundialista. Con gran competencia en la delantera -comparte posición y nacionalidad con Edinson Cavani y Luis Suárez-, Rolan ha vestido la camiseta celeste de su combinado nacional en 25 ocasiones, marcando un total de cuatro goles. En Málaga, como reconoció, tiene las referencias de compatriotas que gustaron. Uno de ellos, su primo Marcelo Romero.