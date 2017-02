El Gato quiere "calma"

Lo bueno del Málaga es que los de abajo no ganan y eso hace que la crisis lo sea menos. Eso sí, el tren de Europa se ve demasiado lejos, pero no hay daños que lamentar por ahora. Y eso es que lo lleva al Gato Romero a ponderar las sensaciones a los resultados, a pesar de que sean bastante malos desde hace ocho encuentros. "La calama puede ser nuestra victoria", comentó ayer antes de artir hacia Villarreal. Y puede ser un gran camino para asaltar el Estadio de la Cerámica.

"Ojalá podamos traernos esa victoria para casa, tan necesaria. Yo mantengo la tranquilidad a los jugadores", ahondó el uruguayo, que también tiró de ese argumento para explicar los problemas a la hora de definir ante el arco rival: "Trabajamos para buscar esos resultados, esos saques de esquina, esas faltas y llegadas por banda y por dentro. No tuvimos la fortuna de convertir ante el Espanyol y se crearon muchas jugadas de gol, pero cuando se meta una vendrá el resto. El trabajo está y por eso hay tranquilidad. Preocupante es que no tuviéramos opciones de gol. Hay que buscar ese punto medio necesario, defendiendo bien. Hemos creado, pero estaría más preocupado si no tuviéramos tantas ocasiones".

Para el entrenador blanquiazul, los últimos resultados no han causado mella en sus jugadores, y lo justificó: "Contra el Madrid íbamos perdiendo 2-0 y reaccionamos igual, tratando de llegar. Tuvimos el 2-1 y pudimos empatar, contra Osasuna lo mismo, y el otro día pasó igual, el equipo siguió reaccionando, ese no es el problema".

Es cancha complicada la del Villarreal, pero la actitud zen de Romero durante su alocución también queda patente en el histórico de marcadores. "Siempre se habla de estadística, de tiempo que se gana o no, pero lo más importante es vivir el momento, el momento de ganar con la tranquilidad que tiene que tener el equipo y con serenidad para buscar el objetivo", apostilló el Gato, que no obstante sabe que hay que llevar a cabo bien un buen surtido de tareas para salir victorioso de allí: "Tenemos que estar pendientes a lo que hagamos en su campo, intentar tener el balón, hacernos fuertes, quitarles el balón y tratar de ser protagonistas en su campo".

El preparador blanquiazul comentó las múltiples dudas que maneja para su once de hoy: "Siempre tienes alguna duda en dos o tres jugadores, pero al final hay que decidir y ver a lo que se quiere jugar. Tanto Miguel como Mikel están para el lateral. Valoraremos bien sus extremos y la situación. Miguel viene de recuperarse, pero siempre ha demostrado que es un jugador muy competitivo, de equipo, y Mikel está en un momento bueno. Es una decisión complicada, esperemos que salga la decisión acertada".