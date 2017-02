El Gato ruge: "Nos pitan un penalti que no existe"

A Marcelo Romero se le agotó la paciencia ayer en el Estadio de la Cerámica. Se cansó de callar. De ver el error ajeno y mirar hacia otro lado. De contentarse con la notable mejoría de su equipo semana tras semana. De reconocer que los resultados no llegan y de saber que hay un factor ajeno que incide en ello y se le escapa de su control: "Es una continua, venimos del Madrid, que nos hace un gol en fuera de juego, en Pamplona otro y hoy [por ayer] nos pitan un penalti que no existe y el de Charles es claro, Trigueros acaba colgado del brazo". Son los árbitros. Ya no preocupa la enfermería, ni la falta de gol, ni las goteras en la zaga. Ahora basta con desear que el sonido del silbato no acarree otro error de bulto.

"Encima te condicionan con dos tarjetas, estaba siendo un partido limpio y bonito. Nos estamos jugando mucho y del Málaga dependen muchas familias. El mismo respeto que a los grandes nos tienen que tener a nosotros, no venimos a pasearnos. Es imposible hablar con el árbitro, mira lo que pasó con Charles y Camacho, no puedes dialogar porque puedes terminar expulsado", explicó el Gato sobre la conducta de Vicandi Garrido, tan dañina que alteró el devenir del encuentro. Lo que pudo suponer el 0-2 tras un irrefutable abrazo de Trigueros al brazo de Charles, tan tangible como el perezoso que se agarra a la rama de un árbol, pasó a ser el 1-1 con tres amarillas para Charles, Camacho y Demichelis.

"El enfado es completo, tanto de los jugadores como del cuerpo técnico. No era un partido para que se le haya ido de las manos de ese modo. No me gusta hacer afán de esto de quejarnos porque no es la solución, pero ya llevamos tres partidos condicionados y a raíz de eso la suma de puntos es más difícil. El equipo mereció ganar", sentenció Romero sobre la actuación arbitral.

El malestar en el paladar se endulzó con una tónica que se viene repitiendo jornada tras jornada. El Málaga cada vez juega mejor y más sólido. "Me voy con la sensación de que el equipo sigue mejorando, intentando jugar al fútbol. Hemos jugado contra un rival muy difícil y competitivo, hemos creado muchas oportunidades, hemos convertido fuera de casa y estoy contento con el sacrificio del equipo dentro del campo", apostilló el preparador.

Al técnico uruguayo se le cuestionó en rueda de prensa por Jony, que ayer recuperó sensaciones: "Está apretando, entrenando muy bien como para estar en el once. Hay momentos que los partidos requieren otros jugadores, pero ha demostrado que está a buen nivel para jugar. Es muy difícil cuando juegan once y el resto intenta buscar la solución".

"A la afición le digo que siga con nosotros, creyendo en el equipo, que está demostrando que quiere ganar y competir. No queremos ser un equipo de media tabla, queremos crecer. Tenemos que seguir con esas sensaciones positivas, tanto la afición como el equipo y ser un puño. El equipo va a salir de esta situación", sentenció el Gato buscando el apoyo de la grada para el próximo partido en La Rosaleda ante Las Palmas.