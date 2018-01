El Girondins de Burdeos quiere a Paul Baysse para este mercado

No salen los que quiere el Málaga. No todos, desde luego. Pero eso no significa que no vayan a salir otros en este mercado invernal. Porque algunos futbolistas blanquiazules, a pesar de la mala temporada colectiva (y se podría decir que individual de casi todos los jugadores de la plantilla), siguen teniendo su cartel. Un caso claro es el de Paul Baysse. Se hace eco El Desmarque de una información publicada por Radio Montecarlo en la que se asegura que el Girondins de Burdeos quiere al zaguero del conjunto malacitano. Míchel confirmó tras el partido que está al tanto de la operación y que Husillos ya conoce su opinión.

En un principio, la oferta del cuadro galo sería de 750.000 euros y el Málaga ya la habría rechazado. A pesar de ello, la intención del Girondins es la de volver a negociar con el club de Martiricos, que parece que en principio no está por la labor de desprenderse de Baysse. En principio. No obstante, con la llegada de Ignasi Miquel y la cercana recuperación de Miguel Torres, a los blanquiazules podría interesarle ingresar un buen dinero por este jugador, que llegó gratis el pasado verano. Hay que recordar que el Málaga se queja continuamente de sus bajas posibilidades económicas para poder hacer fichajes en este mes de enero. Liberar espacio en sueldos y tener una nueva partida monetaria gracias a una venta resultaría más que interesante. Baysse aterrizó en Málaga el pasado verano procedente del Niza, donde era el capitán. No hubo traspaso porque el francés terminaba contrato. Ahora, en su país le quieren de vuelta.