Habla la plantilla: "Nos dejaremos la vida para volver"

La plantilla del Málaga leyó esta tarde un comunicado antes del entrenamiento que realiza el días después de que se consume el descenso a Segunda. Comparecieron jugadores y técnicos y fue el capitán, José Luis Recio, quien leyó un comunicado de dos minutos, flanqueado por Torres y Rosales.

Aquí reproducimos el comunicado:

No tenemos palabras para agradecer a los malaguistas todos los increíbles recibimientos que nos habéis dado en La Rosaleda. Todas las veces que nos habéis animado y empujado en las buenas y en las malas. Y como habéis empujado con frío, calor, lluvia y con muchos viernes y lunes con malos horarios para vosotros.

Deciros lo siento no es suficiente, lamentablemente ya no podemos dar marcha atrás. Si os aseguramos que no vamos a permitir que nadie baje los brazos de aquí al final. Vamos a seguir hasta el último día luchando por este escudo y esta camiseta.

Nos gustaría también mencionar a todos los trabajadores del club. Gracias por cómo nos ayudáis siempre y estáis con nosotros para que nuestro trabajo sea más fácil. También os hemos fallado y nos duele muchísimo.

Esta ciudad, este club y esta afición se merecen estar en Primera División. Se lo merecen y volverán a estar muy pronto. Que no os quepa ninguna duda de que vamos a dejarnos la vida para conseguirlo la temporada que viene. Muchas gracias".

"No es un día para poner excusas, toda la plantilla al completo queremos dirigirnos a todos los malaguistas para decirle que sentirle haberle fallado. E