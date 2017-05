"Hablo con Sandro a diario y quiere quedarse"

Juan Carlos ha entablado buena amistad con Sandro. Suelen hacer vida juntos más allá de los entrenamientos y ello les da para hablar de todo de manera más relajada. Por ello, el madrileño está viviendo muy de cerca la operación Convenzamos a Sandro. A juicio de lo que ha ido catando estos últimos días, sus perspectivas son bastante optimistas para que el canario decida quedarse aquí la próxima temporada.

-Dada su amistad con Sandro, usted parece el presidente de la plataforma "Sandro, quédate".

-Sí, más o menos. El otro día estuvimos echando un buen ratito bueno de pádel y lo intentamos otra vez. Todos los días hablo con él y a la vista está que quiere quedarse. Es un jugador muy importante para la entidad, también es querido por la afición y es imprescindible para el equipo.

-¿Había visto tal implicación de tantos protagonistas para convencer a un futbolista?

-No, nunca lo ha visto. Y eso ha sido lo que va a hacer a Sandro quedarse aquí. Que un estadio entero se ponga en pie a cantarte "Sandro, quédate"... Yo, personalmente, ni me lo pensaría dos veces. Si me lo cantan a mí seguro que sería la hostia [risas]. No obstante, yo sé que los aficionados me quieren. Unos días estaré mejor en el campo y otros no, pero trabajo nunca va a faltar. Estoy encantado con la afición. Ni un solo día en lo personal ha tenido pitos ni malas palabras.