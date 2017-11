"Haciendo partidos así, tendremos posibilidades"

El paso por el Bernabéu evidenció la mejora que está sufriendo el Málaga desde varias jornadas a esta parte. Pese a que no sirvió para sumar, sí dejó buen regusto, como explicó Chory Castro en beIN Sports. "Lo bueno es que a un equipo como el Madrid le haya costado ganarnos. Esto marca que fuera vamos a tratar de coger puntos y no ser tan débiles, que el Málaga no se vea como un rival fácil. Y en casa debemos seguir con esa dinámica de esos dos partidos que hemos ganado. Necesitamos hacernos fuertes allí para salir de ahí abajo, haciendo partidos así, tenemos muchas posibilidades", comentó el charrúa.

Sí lamentó el extremo blanquiazul, que vio puerta por segundo choque seguido, la mala fortuna en acciones puntuales. "La sensación es amarga por las posibilidades que el Real Madrid nos ha dado para sacar un punto. Al final, en un balón parado nos hacen un gol, el penalti...", dijo aludiendo a la efectividad blanca: "Se pagó caro la eficacia de ellos. Hicimos dos goles pero no alcanzó, el Madrid golpea y te mata, es lo que tiene".

Cuestionado por la labor arbitral, rehuyó excusas Castro. "Con un 2-2 al descanso hubiese sido diferente. Pero salimos igual a la segunda parte. Gil Manzano nos dijo que había sido falta. Se lo reprochamos porque igual en el primer gol Cristiano también se ayuda, igual que Paul. Ganó el salto, pero de nada sirve poner excusas. Tenemos que seguir trabajando para salir adelante", finalizó.