Homenaje a todo el año

Y al final se cumplieron los peores presagios esperados: El Málaga ya es equipo de Segunda División. Lo hizo en una tónica habitual compitiendo el partido pero demostrando la incapacidad que le ha llevado a cosechar tantas derrotas.

En el duelo ante el Levante solo había un equipo que se jugaba la vida, el otro ya era un enfermo terminal a escasas jornadas de cosechar su final. Y bien es cierto que tenemos que hablar de claro fracaso aunque el Málaga lleva varias jornadas luchando y compitiendo por ganar los partidos, aunque si hay algo que tengo claro es que por falta de actitud no ha sido.

Podemos hablar de culpables y nunca voy a eximir de responsabilidades a los jugadores, ya que al fin y al cabo son los que están en el campo, pero los responsables de diseñar esta plantilla para mí son los máximos culpables: hay parches en todas las posiciones. Más con inversiones ínfimas, porque no podemos ir a la guerra con pistolas de agua.

Quizás ya no es tan importante que el Málaga saliera ayer a mandar. Tuvieron varias ocasiones para adelantarse en la primera media hora: Ideye, Torres, Rolan y Chory no acertaron a marcar cuando el Levante no encontraba el rumbo ni siquiera para dominar jugándosela. La punta de ataque funcionaba a la perfección,el tándem Ideye-Rolan volvía loca la defensa levantinista,en el tramo final del primer tiempo el Levante se sacudió el dominio y las ocasiones.

En el segundo tiempo todo cambió, los locales empezaron a dominar aunque faltaba fluidez en su juego. El Málaga perdió protagonismo y los que destacaron en el primer tiempo no anduvieron muy finos; se notó la pérdida de gasolina de Lacen y también Lestienne.

El Levante no fue en ningún momento mejor que el Málaga,pero la diferencia la hicieron valer en el minuto 93. Los detalles valen partidos y los partidos permanencias. Coke filtró un pase de media punta y tras centro convirtió Boateng para poner el punto y aparte a la era del Málaga en Primera.