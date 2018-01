Huérfanos de héroes

La historia, las leyendas, los cuentos, los libros, el cine y hasta las canciones han conseguido que muchas veces dejemos nuestro destino en manos ajenas. Nos han enseñado que cuando algo no funciona siempre puede llegar un héroe que a última hora rescate a la princesa o corte el cable rojo cuando todo hace indicar que es el azul. Una imagen icónica, un rayo de luz y esperanza. Estos héroes cumplen con sus tareas de manera estoica y, en ciertas ocasiones, son más lo que la gente ve en ellos que lo que verdaderamente aportan. Y el malaguismo está huérfano de ídolos a los que agarrarse, de santos a los que poner velas rogando por la permanencia. Por eso se vitoreó a Samu García desde el calentamiento o se ovacionó a En-Nesyri en su entrada al campo. Hay tanta necesidad que se exagera el amor por meros peones de un tablero que es mucho más complejo. Aunque no deja de tener cierto sentido.

Creer en la salvación del Málaga es un ejercicio de fe de dimensiones astronómicas. Y en alguien se tiene que poner el foco. Samu García no es mal fetiche. Es de la casa, derribó la puerta de la élite con talento y gusto cuando parecía que el fútbol le pasaba por la derecha, y desde que se marchó entre lágrimas no ha dejado de soñar su regreso en voz alta, para que nadie le olvidase. Regresa como un Cid Campeador y con parte de la afición coreando su nombre. En el césped no le dio tiempo a mucho porque además cuando entró el equipo se quedó con uno menos. Pero dejó un par de detalles de los suyos. Tiene magia y ganas de convertirse en icono de un milagro, quiere hacerse eterno en Málaga. Necesitará ayuda.

Mostró más solidez en defensa pero sigue faltando un mínimo de acierto realizador

No bastará sólo con Samu, pero (jugando con sus letras) suma. Como suman Ignasi Miquel y Manuel Iturra. Escuderos metidos a caballeros andantes dentro de un equipo que a ratos da muestras de empaque y hechuras y en otras se oxida. Faltan tangibles, falta gol. Porque el Málaga llega. Ante el Girona no tanto ni tan claro como en Ipurúa, pero al menos ahora apuesta por un método más directo y simple para tratar de besar orilla rival.

José González está haciendo un buen trabajo, eso se ve. El Málaga se protege a sí mismo cada vez mejor y no se suicida en cada ataque. No es el fútbol por el que se paga una entrada, pero ahora el tema está en rescatar el abono. Hay tres o cuatro conceptos bien claros, los jugadores no se extralimitan salvo excepciones. Cada uno en su tarea y que el fútbol decida si es la vía fácil o la difícil. Admite el entrenador que esperaba tener algo más de fortuna, pero también hay que merecerla. Lleva dos puntos su Málaga en dos partidos que pudo ganar por méritos propios. El técnico gaditano ha estado mucho mejor en la preparación de los partidos que en el desarrollo de los mismos. Ahí también tiene que estar más fino porque sus relevos no han terminado de florecer.

El Málaga no comenzó nada mal. Mandó desde el inicio y evitó que el Girona desplegase su juego. Contó ocasiones de gol, con un Keko muy activo que rozó su gloria personal con un remate de cabeza que Bono desarmó bajo palos. Aun así, con la seguridad de saber que Roberto andaba a salvo, el equipo malagueño tenía motivos para creer en el triunfo. Triunfo que todo el mundo sabía que, de ser, sería pírrico. A nadie le acompleja a estas alturas que sea así.

En el juego de buscar héroes más terrenales, parece que se quieren apuntar jugadores como Keko, cuya aportación está creciendo. Desde la base del trabajo y del continuo regalo al colectivo, también comienza a mostrarse más suelto. Ronda el gol. Es un proceso similar al de Adrián, otro magnífico futbolista de equipo. Quizás no sea brillante, sin embargo, aporta mucho a un conjunto que ya no está tan carente de compromiso como hace un tiempo parecía.

Hay más soltura en fases como esa primera parte ante el Girona. Lo que sucede es que nadie rompe a marcar. Si no funcionan los fichajes, no habrá nada que hacer. Porque el Málaga se ve mejor a sí mismo, pero no ha desterrado todos los complejos. La segunda parte dejó algo frío (y no por la temperatura, que también). Se perdió en luchas absurdas y no encontró las cosquillas al Girona, que comenzó a ganar metros y se apoderó del balón.

Volvieron a temblar las piernas. José dice que el bajón no es físico, que tiene que ser mental. No se explica si no es así el arrebato final, con diez hombres. La ventaja del 0-0 es que hasta el último aliento puedes pelear la gloria. A la desesperada, con uno menos, para dotar de cierto dramatismo al asunto. Pero faltan héroes. Uno al menos, que ejerza y lidere, que haga pensar a los otros opositores al cargo que caben todos en esa tarea. Y, sobre todo, escasea el tiempo. Escasea.