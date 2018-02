Husillos: "Hablé con Toulalan y nos dijo que no"

Hubo hueco para nombres propios en la rueda de prensa de Mario Husillos. De Toulalan a Rolón pasando por Sandro y otros muchos...

Toulalan: "¿Toulalan? Hablé con Jeremy y la respuesta fue un no".

Sandro: "Estuvimos hasta el final pero había demasiada competencia. Como todos nosotros, cuando hay opciones más grandes, elegimos la mejor. El club hizo lo imposible pero no alcanzó, como con otros jugadores. Con Sandro hemos hablado infinitas veces. Era prácticamente imposible. La única vía era la del corazón. Había competencia que lo hizo imposible. No fue un tema de voluntad, yo le excuso. El club hizo lo imposible y no alcanzó".

Rolón: "¿Rolón? ¿Preocupación? En absoluto. Con Esteban la idea era que estuviese a no ser que él sintiese la necesidad de salir porque no tiene muchos minutos. Lo dejamos en sus manos. Lo mejor para él es quedarse y pelear. En verano veremos".

Gönen: "Cenk Gönen ha trabajado bien, es el disgusto que me llevo en este mercado. No hemos sido capaces de encontrarle una salida. Pero lo mejor para el grupo es tener una ficha libre. Sabíamos que podía pasar, él también. Lo hacemos con pena pero es obligado".

Lestienne: "Solo con buscarlo en Internet, ver en qué equipos ha jugado, su edad, sus internacionalidades... Está claro que algo hay. Necesita estar en un club donde desarrollar su fútbol y estar tranquilo para volver a ser el que brilló en el PSV. Los 'scouters' me decían que me estaban mintiendo, que era imposible fichar a este jugador. Pero fue verdad, estaba libre y pudimos traerlo".

Success: "Success y Lestienne estaban trabajando con sus equipos, no estuve en sus pruebas médicas, pero tenían un hábito. Que vengan nuevos no quiere decir que vayan a jugar. Esto sube la competencia".