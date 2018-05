¿Husillos al West Ham?

No podía terminar el sábado con el partido, con el último envite en Primera División tras una década, con la despedida dura que La Rosaleda dedicó a los futbolistas. No, tenía que haber algo más porque ese es el sino del Málaga. Resulta que desde Inglaterra llega una noticia absolutamente sorprendente. Parece ser que Mario Husillos podría tener ya nuevo club de destino cuando todavía continúa siendo director deportivo del club de Martiricos. Apunta el diario británico Daily Mail que el argentino podría incorporarse al West Ham United. La entidad inglesa quiere fichar a Manuel Pellegrini y el chileno estaría dispuesto a volver a rescatar a Husillos, con quien ya compartió aventura precisamente en el Málaga.De cualquier modo no parece que eso pueda producirse de inmediato. De hecho, todavía tiene que terminar de cerrar su salida del Málaga, que ahora mismo está en manos del presidente Abdullah Al-Thani. Por otro lado, la presencia de Husillos es uno de los obstáculos que tiene el club de La Rosaleda para firmar a Juan Ramón Muñiz.