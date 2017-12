Husillos abre la puerta a un "soldado" más

Dos meses y unos días han transcurrido desde que Mario Husillos volviera al Málaga. Días, que dadas las circunstancias, sirvieron para que pusiera su impronta. Aunque no estaba previsto hasta que se abriera la ventana invernal incorporar nuevos efectivos, la desafortunada lesión de Juan Carlos aceleró el devenir de los acontecimientos.

"Ya hay uno de esos dos puestos cubiertos, nos queda uno más, hipotéticamente. Espero encontrar situaciones que nos permitan, no dar un gran salto, pero sí tener más soldados para la guerra importante que se viene", comentó el argentino en la presentación de Miquel.

Se alegra Husillos por el repunte del equipo, que sirve para llegar con oxígeno a enero. "Uno de los objetivos es estar metidos en ese pelotón, porque si no todo se complica. Nadie quiere ver emparentado su nombre con situaciones tan complicadas. El mal inicio lo vamos a pagar todo el año, pero estando en esa pelea, el Málaga es el gran candidato a ir para arriba", explicó, mientras desgranaba los avales que están en su mano para negociar: "Es más fácil que venga gente, no tanto por lo económico, que no somos favoritos contra nadie. Pero sí podemos ser favorito por club y ciudad y por ser candidato a salir de ahí abajo".

No obstante, optó por no lanzar aún las campanas al vuelo. "Se están juntando esas cosas porque no hemos hecho nada, pero de un mes a esta parte tenemos más sensaciones positivas. Cuando uno habla de suerte parece algo despectivo, pero creo que es un factor importante. Ignasi Miquel venía de ganar todos los partidos con el Lugo, ahora viene aquí y gana. Espero que le dure", dijo del nuevo fichaje, del que destacó su actitud al contactar con él: "Él tenía otras opciones y esta situación nos ha permitido poder adelantarnos. Nos encontramos con ciertas dificultades porque estaba jugando todos los domingos, pero él tenía ganas. Valoramos la calidad del futbolista, estaba subrayado por todos los ojeadores del club como uno de los centrales más importante de Segunda. Al comentárselo a Míchel tuve una reacción muy positiva de él. Todo fue rápido porque pagamos la cláusula, aunque había reticencias lógicas del Lugo".