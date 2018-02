Husillos rechaza ser un "satélite" del PSG

Hay un runrún desde hace muchísimo tiempo que no deja de asociar de un modo u otro al Málaga y al París Saint Germain. Pero las realidades de cada club viajan por caminos muy distintos. Cada vez que llega la apertura de mercado, no obstante, se abre la caja de Pandora. En este, sin ir más lejos, más de uno dejó volar su imaginación acerca de un desembarco de futbolistas que no cuentan para Unai Emery en Martiricos. Pero no, los Lucas Moura de turno no llegan ni llegarán. Los jugadores del PSG, más allá de otras mil consideraciones posibles, tienen sueldos desorbitados a los que el club de La Rosaleda no puede acceder de ninguna de las maneras. Resulta que ahora con el mercado cerrado, ha llegado un nuevo soniquete: que el Málaga se convierta en un apadrinado del club parisino.

La información procede de Francia, nada menos que desde la prestigiosa L'Equipe. Según indica la publicación gala, hay conversaciones entre ambas entidades para convertir al Málaga en un club satélite al estilo del Girona y el Manchester City. Sin embargo, esta noticia fue desmentida en público por el propio Mario Husillos: "No tengo conocimiento, el Málaga tiene suficiente entidad, historia y nivel para no ser satélite de nadie". Así que el argentino, ahora mismo de los pocos portavoces del club, deja clara su postura, aunque sí que lanza un guiño: "Estaríamos encantados de tener muy buenas relaciones con este tipo de clubes, pero el Málaga no puede ser satélite de nadie y es suficiente para estar bien".

La aclaración de Husillos, sin embargo, no tiene nada que ver con lo que puedan hacer Abdullah Al Thani y sus hijos. Porque es verdad que han existido muchas habladurías acerca de la relación PSG-Málaga, pero no hace mucho el propio presidente blanquiazul pidió un clave a los franceses. "Espero que el PSG colabore con el Málaga en el mercado invernal, especialmente con esos jugadores que apenas están jugando allí. Es natural que exista esa cooperación", dijo el jeque en una entrevista a Al Sharq el pasado mes de noviembre.

De momento, la realidad es que el Málaga camino solo por Primera División buscando salvarse, que no es poco dada la situación clasificatoria del conjunto malacitano. De acuerdos futuros aún no se sabe nada oficial. De heche, Al Thani también está pendiente del desenlace de su juicio con BlueBay, que le puede arrebatar el control del club.