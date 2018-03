Ignasi Miquel no se arrepiente de nada

Ignasi Miquel está comprometido con la situación del Málaga. El defensa asegura no arrepentirse de haber firmado por el club de La Rosaleda a pesar las actuales circunstancias deportivas: "Yo sabía que esta situación iba a ser difícil, es la peor que podía pensar. Para mí es complicado, como para cualquiera, pero no lo cambiaría en ningún momento. Estar en la mejor liga, competir contra los mejores, es algo que tenía en la cabeza desde hace tiempo, que lo quería hacer. No es la situación idónea, pero sigo pensando que no me he equivocado y que he dado el paso que debía. Todos vamos a seguir luchando hasta el final" .

El central defiende que el vestuario está preparado para seguir remando: "Veo al equipo otra vez animado, con ganas. Estos partidos son los que te pueden reanimar al equipo y sentirnos con esas opciones que creo que aún son vivas. Matemáticamente aún estamos ahí y tenemos que seguir con lo nuestro".

"Ante el Barcelona necesitamos a la afición; no es lo mismo 11 que 30.000"

Advierte, no obstante, acerca de la imagen ofrecida en Leganés: "Todos sabemos lo importante que era ese partido. A veces, las cosas no salen como quieres. Somos los primeros que dentro del campo nos damos cuenta de que no estamos haciendo las cosas bien, por mucho que lo intentemos. Al final nos viene bien para saber qué imagen no podemos dar dentro del campo y más en un partido como el del sábado pasado, que es lo que nos jugábamos. Somos conscientes y aceptamos las críticas de ese partido, porque fue malo".

Miquel da la receta para combatir al Barcelona: "Superarlos, sobre todo, con intensidad, eso es lo más importante. Si tú intentas estar un poco más activo que ellos, más fuerte, más valiente, alguna opción sí que puedes tener. Si tú te relajas, te echas para atrás y ves que juegan muy bien y no despiertas, va a ser prácticamente imposible porque sabemos que con el balón son muy capaces. Hay que ser más competitivos que ellos y demostrar que los que necesitamos los puntos de verdad somos nosotros".

Y cierra mandando un SOS a la afición: "Yo pediría, sé que es muy difícil, que estén con nosotros todo el partido pase lo que pase. Cuando acabe, que todo el mundo exprese lo que cree, pero esos 90 ó 95 minutos que seamos un grupo unido, no es lo mismo 11 que 30.000 personas juntas".