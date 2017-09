Ilusiones renovadas en búsqueda del ascenso

Nuevo curso, nuevos retos, aunque el del Málaga Femenino sigue siendo el mismo desde hace cinco temporadas, el regreso a Primera. Tras el descenso en 2012, el conjunto femenino ha sido un habitual en la zona alta en Segunda aunque no alcanzó a la fase de ascenso, pero este año las jugadoras confían en lograr el ansiado regreso a Primera.

Adriana Martín, nuevo fichaje procedente del Levante, mostró su deseo de arrancar la competición oficial el próximo domingo ante el Atlético Polillas. "Nos estamos conociendo todas poco a poco pero estamos deseando que llegue el primer partido y lo vamos a dar todo, sobre todo para que el malaguismo este orgulloso de nuestras chicas", señaló la delantera aragonesa. Además, la experimentada jugadora se suma al proyecto malaguista porque le ilusionó y destacó que "en España he conseguido muchas cosas; como ser pichichi o ganar una liga o una copa, pero nunca he tenido la oportunidad de afrontar un reto así. Yo estaba contenta con mi anterior club, pero me gustó mucho lo que me presentaron y me ilusionó".

Por otro lado, la portera Chelsea indicó como positivo el traslado a Cártama para realizar los entrenamientos y jugar los partidos. "El complejo deportivo de Cártama es más amplio y las instalaciones son mejores", apuntó. Asimismo, Chelsea desea defender la portería del Málaga Femenino en Primera. "He estado dos etapas aquí, en la primera formé parte de la plantilla que jugó seis temporadas en Primera. En esta segunda etapa he tenido la oportunidad de regresar y lucharemos por el ascenso", resaltó la portera malaguista.

A pesar de tener el objetivo del ascenso entre ceja y ceja, tanto Adriana como Chelsea son conscientes de la enorme dificultad para lograrlo, ambas resaltaron que "el nivel en nuestro grupo es alto pero se ha confeccionado una plantilla con ese objetivo, así como la apuesta por el fútbol femenino ha ido en aumento, por lo que crece la competitividad". Mientras, alabó la llegada de los nuevos fichajes que aportará veteranía, así como la labor de Antonio Contreras. "Las jugadoras que vienen tienen mucha experiencia, nos fijamos para aprender de ellas", explicó la joven jugadora.

Por último, Miguel Torres deseó la mayor de las suertes al cuadro femenino y bendijo el crecimiento del fútbol femenino. "Es muy positivo que al fútbol femenino se le dé repercusión, creo que es bueno para la ciudad y para el club esta integración", finalizó el defensa malaguista.