Imanol Alguacil: "Vamos con máximo respeto a su dolor"

Imanol Alguacil, técnico de la Real Sociedad, habló de la situación del Málaga con mucho señorío y mostrando mucha empatía: "Vamos con el máximo respeto porque no hay otra manera de afrontar estos partidos. Sabiendo el dolor que puedan tener. Son momentos difíciles y nosotros hemos pasado por eso. Tenemos que ir con humildad pero compitiendo y sabiendo que nos tenemos que evadir de todo lo que puede suceder y lo que no sea el partido". Sobre el momento dulce de la Real, matiza: "Todo está saliendo redondo, estamos compitiendo, generando ocasiones, el aficionado está disfrutando... Pero será complicado, como ante cualquier equipo. Es un partido peligroso, estas situaciones no sabes por dónde pueden salir".