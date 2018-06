El Ingeniero nunca olvida

Cuando el amor es verdadero, aunque se acabe, nunca se olvida. Que se lo pregunten a Manuel Pellegrini, que lleva tatuados los años como malaguista en su piel. Aunque haya estado en clubes más grandes, aunque haya ganado títulos, aunque haya besado las mieles del triunfo de mil maneras, su paso por el Málaga es la mejor etapa de su vida. Lo dice él mismo.

"Málaga ha sido el mejor periodo de mi carrera. No me arrepiento de haber tomado la decisión de ir allá, pese a que después de irme del Real Madrid tuve muchas otras ofertas sobre la mesa. Lo que viví en Málaga fue inolvidable", aseguró el entrenador en una conferencia en un centro de negocios organizada por el diario chileno El Mercurio. Pellegrini acaba de firmar por el West Ham United, donde contará con el ex jugador del Málaga Enzo Maresca y con Mario Husillos, director deportivo del Málaga en estos últimos meses y que también lo fue en su periplo como blanquiazul.

En otro orden de cosas, El Ingeniero contó una anécdota acerca de cómo se mueven ciertos intereses en el Real Madrid: "Una de las discusiones que más tuve con los dirigentes del Real Madrid fue por el rendimiento de los jugadores. Me decían que algunos debían jugar sí o sí, pero yo no transigí nunca".