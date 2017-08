Iturbe, una opción recurrente desde Italia

No es la primera vez que se vincula a Juan Iturbe con el Málaga. El Corriere dello Sport publicaba ayer que el delantero paraguayo, propiedad de la Roma, tenía ofertas de Leganés y Málaga por sus servicios. Atacante zurdo de 24 años, Iturbe estaba considerado en su día una promesa de figura mundial. Desde 2014 pertenece al equipo en el que ahora Monchi es director deportivo. Pagó 25 millones de euros al Hellas Verona, que a su vez lo había fichado desde el Oporto (15 millones pagó), que lo reclutó desde el Cerro Porteño (cuatro millones).

En el Roma, Iturbe no se ha consolidado. En las últimas temporadas ha tenido cesiones al Bournemouth y al Torino, sin grandes resultados. Ha marcado algún gol galáctico, pero sin continuidad.

Cuando fue cuestionado por Iturbe, Míchel no desmintió ni afirmó. "Las opciones reales son cuando veo aquí a los jugadores", respondió el técnico del Málaga: "Los 23 que tengo en mi plantilla es lo que me planteo. No quiero más polémica, estoy muy pendiente de mis 23 jugadores".

Las dos posiciones que quedan por reforzar son las de mediocentro y delantero. Quedan aún dos semanas de mercado abierto. No parece que estén en disposición para el primer partido de Liga salvo que se aceleren en las próximas horas las gestiones.