Iturra completó su primera sesión

Manuel Iturra al fin puede ejercer como blanquiazul. A primera hora llegaron los contratos firmados por el jeque Al-Thani y se pudo anunciar formalmente su incorporación para lo que queda de campaña y otra más. Y hacer lo que más interesaba al futbolista: comenzar a ejercitarse con sus compañeros.

El centrocampista chileno se ha pasado toda la temporada jugando con el Necaxa, hasta un total de 13 partidos desde el mes de septiembre, aunque ha estado algo más de un mes sin competir desde que eliminaron al equipo en la fase de eliminatorias por el título. Así que agradecía cuanto antes ponerse a las órdenes de Míchel para ir ganando tono competitivo. De hecho, en su primera aparición pública se parecia que está ligeramente por encima de su peso, aunque nada que no puede revertir a poco que enlace varias sesiones. Además, como muy pronto hasta la primera jornada de 2018, el 8 de enero frente al Espanyol, no podría hacer su debut, puesto que no estará abierto el mercado de invierno. De todos modos, tampoco habría tenido tiempo de emplearse ante el Alavés mañana por la falta de días para trabajar.

La intención de Iturra y Míchel es que se machaque estos días con vistas a ser uno más a la vuelta de las vacaciones. El puesto del doble pivote es donde más urgencias tiene el equipo y resultará vital que se ponga en forma cuanto antes, pues el calendario inmediato será ante rivales de la liga blanquiazul.