Iturra: "Lo mío es contagiar espíritu de lucha"

Manuel Iturra se estrenó con el Málaga en esta nueva etapa. Aunque fuese un amistoso, tiene sus conceptos muy claros: "Yo siempre me encuentro preparado y estoy a disposición de lo que diga el míster, si me toca jugar uno, cuarenta y cinco, media hora o lo que sea, voy a aportar mi granito de arena. Lo mío es sacrificio, intensidad y tratar de contagiar a mis compañeros ese espíritu de lucha".

Acerca del estreno, está satisfecho: "Muy contento por el debut, a pesar de que no ha sido un partido oficial, pero a mí me sirve mucho para ir cogiendo forma, conocer a mis compañeros y para ir cogiendo sensaciones para poder aportar mi granito de arena en este momento. He tratado de cuidarme a lo largo de mi carrera y creo que estoy muy bien físicamente, ojalá que eso se pueda reflejar en algún partido oficial lo más pronto posible".

El chileno tiene ganas de emociones fuertes y ve a sus compañeros listos para el reto de la salvación: "Imagínense el desafío que tenemos por delante. Tú (les) ves entrenar con mucha intensidad y mucho entusiasmo para salir adelante. Cuando se está en estas situaciones cuesta mucho porque estás presionado, te ves obligado a ganar, ves que pasan los partidos y no logras conseguir los puntos, pero estamos confiados y ya se sabe que va a haber movimientos y toda la gente está haciendo todo lo posible en el club, para hacer que el Málaga termine el año lo mejor posible".

El reto empieza el lunes contra el Espanyol: "Todos sabemos la responsabilidad que tenemos y por eso nos estamos esforzando al máximo para poder salir de la zona en la que estamos, nadie quiere estar en esta situación, nos estamos esforzando al máximo y entrenando con la mayor profesionalidad, intensidad y compromiso, y ojalá esto se vea reflejado en la cancha ya empezando el lunes con el Espanyol que es un rival bastante difícil".

Para Iturra todo vale, incluido este amistoso contra el Hamburgo: "Después de un parón de las fiestas, un partido amistoso te viene bien para ir cogiendo ritmo y forma, creo que hemos terminado de buena forma el partido a pesar de haber perdido el partido; se terminó de buena forma, presionando arriba, buscando el descuento… Siempre hay cosas que mejorar, pero hemos acabado el partido con buenas sensaciones".