Iturra regresa a un Málaga que apostará por un pivote más

Al segundo fichaje del mercado invernal solo le falta el anuncio oficial. Manuel Iturra, viejo conocido del malaguismo, regresará para vivir una segunda etapa que le vinculará por lo que queda de curso y otro año más. Un fichaje muy sorprendente pero que deja abierta la puerta a otra incorporación. Además, con mayores posibilidades económicas debido a que las incorporaciones tanto del chileno como de Ignasi Miquel se han hecho en condiciones muy ventajosas.

El exjugador malaguista en la temporada 12-13, la de la Champions, se pudo desvincular gratuitamente del Necaxa mexicano, en el que llevaba desde junio de 2016, gracias a un acuerdo con la entidad en el caso de que se reabriera la posibilidad de regresar a España, tal y como le ha brindado el club de Martiricos. Ayer mismo viajó a Málaga para que hoy pueda pasar el reconocimiento médico y ser anunciado formalmente como nuevo futbolista blanquiazul. A diferencia de Miquel, que cubre la baja de larga duración de Juan Carlos, el chileno no podrá haber su debut hasta al menos el primer encuentro de 2018 (ante el Espanyol), fecha en la que ya estará abierta oficialmente la ventana invernal.

El chileno, tras salir mal en su anterior etapa, vuelve dispuesto a cambiar ese recuerdo

Iturra ha disputado 43 partidos, aunque lleva en torno a un mes sin competir con el Necaxa. Estas dos semanas que tendrá antes de la reanudación liguera en 2018 le vendrán bien para mejorar su forma física; adaptación no le hará falta tres años después de su paso por el club.

Así que ahora mismo la entidad respira con las primeras necesidades cubiertas. Pero queda en torno al 50% del remanente que había para este mercado de fichajes, por lo que durante enero se seguirá buscando otro jugador que refuerce el doble pivote. Además, con la previsible salida de jugadores, Mario Husillos estará en buena disposición para la tercera incorporación. No se descarta un intento por otro delantero, y Sandro sigue siendo un sueño en la mesa, pero esa opción ya se a otro nivel económico.

En cuanto al regreso de Iturra, no será anecdótico, ni mucho menos. El chileno se marchó de manera polémica de la entidad. Rechazó una buena propuesta de renovación para ganar más dinero en el Granada, donde empezó su ocaso como futbolista en LaLiga. Que la afición no se lo perdonó quedó claro en su regreso a La Rosaleda en la temporada siguiente, cuando le tocó sufrir una de las pitadas más insoportables que ha tenido que vivir un ex del Málaga aquí. Fue un 5 de octubre de 2014. Y es que, amén del descontento por rehusar la propuesta blanquiazul, poco después de su marcha denunció la deuda que tenía con los blanquiazules, en pleno momento de bajón económico.

No obstante, según fuentes del club, el Colocho ha hecho un gran esfuerzo para facilitar el encaje de números del club en esta operación. Considera que hay una herida por cerrar con la entidad y la afición y este puede ser el primer paso. El segundo, obligado, pasa por dar un buen rendimiento a sus 33 años de edad.