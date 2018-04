Iturra da la cara y rompe una lanza en favor de su vestuario

Rescató la afición del Málaga a Manuel Iturra, al que concedió el título honorífico de MVP del partido contra la Real Sociedad. El chileno analizó así un panorama muy tenso: "Era muy complicado, lo sabíamos, pero si hay una cosa que remarcar es que en estas ocasiones, en otras circunstancias, algunos jugadores no hubiesen querido jugar este partido, y la verdad es que todos los compañeros lo querían jugar. A pesar de que ya muchos venían con la carga de haber jugado dos bastante seguidos y este tercero, tenían la intención de poner el pecho a las balas y decir aquí estoy y me hago responsable de estas circunstancias. Muy orgulloso del grupo de personas con el que me toca compartir vestuario".

Lo cierto es que el chileno nunca se esconde. Ni dentro ni fuera del campo: "Es lo que yo puedo ofrecer, trato de esforzarme lo máximo posible todos los partidos me salgan bien o mal las cosas y trato de entregarme al máximo. Me voy contento porque la gente me trata muy bien, lo noto y tengo palabras de agradecimiento. Lo digo siempre, cuando la afición está contigo te hace jugar por encima de tu nivel".

Aprovechó además para mandar un mensaje claro a su afición: "Vamos a tratar de terminar de la mejor manera posible y tratar de llevar el escudo y defenderlo a muerte. Tratar de sacar la mayor cantidad de puntos porque es lo que debemos hacer, porque somos profesionales. Vamos a seguir trabajando muy serio, defendiendo el escudo y esta camiseta, porque es lo mínimo que se merecen".