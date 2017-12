Iturra, sin vacaciones para estar apto

Vuelve Manuel Iturra y con él su entrega. El recuerdo que dejó tras su salida fue amargo. Desagradable. A la afición le sentó como una patada en el estómago aquella salida en un verano en el que el equipo que paseó por Champions League se desintegró. Se le achacó aquella denuncia a la entidad y elegir Granada por cuestiones económicas -muy suculentas-, y el malaguismo le echó la cruz. Ahora regresa, portando el 7, con la misma pasión con la que se marchó, algo más experimentado, y con la promesa de devolver aquel mal trago con fútbol.

"Había dejado un ciclo abierto, quería venir para reconciliarme con esta afición que no sabe lo que pasó realmente. En su momento no lo quise explicar, porque acaba enredándose todo. Para poder salir de Sudamérica había un fondo de inversión, y tenía que cumplir ciertos requisitos. Aunque no me gustara la decisión tuve que salir. A día a de hoy soy 100% del Málaga", explicaba el chileno en una de sus primeras intervenciones. Fue muy distinta la versión que se expuso por parte del club en el verano de 2013. Por aquel entonces, era también Mario Husillos el director deportivo de club blanquiazul y no esquivó la explicación aunque no fue del todo claro: "Nosotros queríamos que se quedara en su momento. De toda la parte legal yo no estoy al tanto. La parte económica era imposible llegar. El club no podía. Los números no se daban, no se pudo hacer por el tema económico, simplemente".

Pese a lo fría que fue su presentación, ya que la situación no invitaba a otra cosa, el natural de Temuco, de la Región de La Araucanía, mostró toda la intensidad que le caracteriza en sus palabras: "Llevo un mes sin competición oficial pero llevo entrenando desde diciembre. Sobre todo desde que sé que vengo aquí. Estoy entrenado de forma personal. Ahora no me voy de vacaciones, y me quedo aquí para que el míster pueda contar conmigo lo antes posible para responder a las expectativas".

Iturra también radiografió al equipo, que ha seguido desde la distancia: "Estamos en una situación muy difícil. El tema anímico es muy importante. El equipo está cargando una mochila. Es un partido difícil ante rival directo y te golpea mas en lo anímico. El parón nos viene bien para empezar de una forma mejor el año".