Iturra: "Vengo a ganarme de nuevo el cariño de la gente"

Manuel Iturra llega con una misión clara al Málaga: "Ganarme de nuevo el cariño de la gente". El centrocampista chileno ha puesto mucho de su parte en lo económico por entrar con buen pie, ahora le toca corresponder en el campo dispuesto a congraciarse con una afición que, en gran parte, le despidió desencantada por cómo se marchó al Granada y una posterior denuncia para cobrar las cantidades que se le adeudaban.

"Vine a limpiar mi imagen, es un objetivo personal que me he planteado. Estoy muy agradecido de que me hayan podido dar una segunda oportunidad de venir a jugar al fútbol", comentó casi de madrugada el medio centro a su llegada al aeropuerto de Málaga.

"Cuando vine respondí”, precisó Iturra, quien considera que vuelve "más maduro, con más experiencia. Trataré de aportarla", añadió el Colocho, cuyo fichaje por una temporada y media se hará oficial hoy una vez que tenga el ok de las pruebas médicas.