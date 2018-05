Iván se apunta a un bombardeo

Iván Rodríguez sumó en el Villamarín su segunda convocatoria con el primer equipo. Semanas antes, frente al Real Madrid sumó sus primeros minutos en la élite y no se cierra puertas. Aunque el Atlético Malagueño afronta una fase trascendental de la temporada, ya campeón y con la liguilla de ascenso en el horizonte, el de Alameda se apunta a todo: "Me gustaría hacer las dos cosas. Siempre que te llama el primer equipo es algo muy bonito, y es lo que me gustaría. Y, si puede ser cuando termine la temporada, me gustaría también seguir jugando con el filial y ascender".

El lateral costasoleño, que atendió a los medios en la presentación del V Día de la Infancia, no ocultó su obvio deseo de quedarse en el primer equipo la próxima temporada. "Esa es la idea de cualquier futbolista que juegue en el filial. Es un poco pronto para hablar de eso aunque sea uno de los objetivos. Quedan tres partidos y hay que terminar de la mejor manera posible, y sobre todo ese ascenso que es algo importante para el club y para el malaguismo", apuntaba con cierta cautela.

En lo que respecta puramente al filial, aún se espera contrincante para el play off. Quedan todavía dos jornadas de liga regular y el equipo es campeón pese a los altibajos tras la llegada de Dely Valdés al banquillo. Iván es optimista y describe una plantilla lista para todo: "Todos los años hemos tenido un gran equipo, pero ahora veo a uno muy bueno técnicamente. Llegamos en un gran momento, hemos conseguido casi todas las victorias en casa y por supuesto que veo muy favorito al equipo para ascender a Segunda B".